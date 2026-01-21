Varovanie z grafu Nvidia?🔎 Črtá sa formácia hlava a ramená

Nvidia (NVDA.US) je vlajkovou loďou AI trendu a zostáva najväčšou verejne obchodovanou spoločnosťou na svete. Napriek silným výsledkom kľúčového partnera TSMC (TSM.US) sú však akcie Nvidie nižšie o takmer 20 % oproti historickému maximu z októbra 2025, keď investori platili viac ako 211 USD za akciu.
- Ocenenie výrazne kleslo a ak firma doručí výsledky v súlade s 12-mesačným výhľadom ziskov, obchoduje sa aktuálne približne na úrovni priemeru indexu Nasdaq 100. Napriek „atraktívnejšiemu“ oceneniu však krátkodobý klesajúci trend zostáva dominantný a zdá sa, že realizácia ziskov sa zrýchľuje.
- Z pohľadu grafu sa technická situácia stáva čoraz nepríjemnejšou pre kupujúcich. Cenový vývoj začína pripomínať formáciu hlava a ramená (H&S) – klasický signál zmeny trendu. Ak by sa pattern potvrdil, akcia by pravdepodobne klesla k oblasti krku okolo 168 USD, čo zodpovedá lokálnym minimám zo septembra a decembra 2025.
- To by znamenalo aj test 200-denného EMA (červená línia). Projekcia formácie naznačuje potenciálne prelomenie pod EMA200 a líniu krku, čo by mohlo zmeniť širší trend smerom nadol. V takom prípade by sa kľúčová dlhodobá podpora mohla vytvoriť okolo 135 USD, podporená konsolidačnou zónou z konca mája a začiatku júna minulého roka.
Netreba však zabúdať, že pokles zatiaľ nie je potvrdený. Návrat nad 186 USD (EMA50) by mohol signalizovať obnovu rastového trendu. Nvidia zverejní výsledky hospodárenia 26. februára po zatvorení burzy na Wall Street.
Nvidia (D1)
Zdroj: xStation5
