📈 Víťazi a porazení z S&P 500 (11.6.2026)

Víťazi:
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Sandisk Corp (SNDK): +14,50 % – Firma sa špecializuje na výrobu pamäťových čipov a dátových úložísk pre počítače i ďalšie elektronické zariadenia.
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KLA Corp (KLAC): +12,92 % – Spoločnosť dodáva pokročilé meracie a inšpekčné zariadenia nevyhnutné na kontrolu kvality pri výrobe polovodičov.
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Lam Research Corp (LRCX): +12,65 % – Podnik navrhuje a vyrába špecializované technologické vybavenie na produkciu integrovaných obvodov a čipov.
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Micron Technology Inc (MU): +11,66 % – Tento nadnárodný výrobca sa zameriava na produkciu počítačových pamätí typu DRAM a flash čipov NAND.
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Applied Materials Inc (AMAT): +11,19 % – Firma poskytuje výrobné technológie, zariadenia a softvérové riešenia pre globálny polovodičový priemysel.
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EchoStar Corp (SATS): +11,19 % – Spoločnosť zabezpečuje satelitnú komunikáciu a poskytuje širokopásmové dátové služby pre domácnosti i podniky.
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International Paper Co (IP): +9,73 % – Táto korporácia sa zaoberá priemyselnou výrobou papiera, celulózy a udržateľných obalových materiálov.
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Teradyne Inc (TER): +9,73 % – Podnik dodáva automatizačné a testovacie systémy určené pre vývoj a výrobu elektroniky i polovodičov.
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Smurfit Westrock PLC (SMFW): +9,60 % – Firma vyrába a dodáva inovatívne obalové riešenia a rozmanité papierové produkty.
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United Airlines Holdings Inc (UAL): +9,56 % – Táto letecká spoločnosť prevádzkuje rozsiahlu sieť vnútroštátnych i medzinárodných komerčných letov.
Porazení:
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PTC Inc (PTC): −12,36 % – Firma poskytuje softvérové riešenia pre počítačom podporované projektovanie (CAD), riadenie životného cyklu výrobkov (PLM) a internet vecí (IoT).
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Oracle Corp (ORCL): −8,53 % – Táto technologická spoločnosť sa špecializuje na vývoj rozsiahlych databázových systémov a komplexného podnikového softvéru.
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Autodesk Inc (ADSK): −7,10 % – Podnik vyvíja špecializovaný softvér určený pre 3D dizajn, inžinierstvo a profesionálne vizualizácie.
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GoDaddy Inc (GDDY): −6,37 % – Spoločnosť pôsobí ako globálny registrátor internetových domén a poskytovateľ webhostingových či iných online služieb.
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Adobe Inc (ADBE): −6,25 % – Firma vyvíja softvérové nástroje pre tvorbu digitálneho obsahu, spracovanie grafiky a podporu marketingu.
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Workday Inc (WDAY): −5,05 % – Podnik poskytuje cloudové softvérové riešenia zamerané na riadenie ľudských zdrojov a podnikových financií.
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FactSet Research Systems Inc (FDS): −4,99 % – Spoločnosť dodáva integrované finančné dáta a pokročilé analytické riešenia pre investičných profesionálov.
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CoStar Group Inc (CSGP): −4,62 % – Firma poskytuje rozsiahle informačné databázy a technologické riešenia pre komerčný realitný sektor.
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Devon Energy Corp (DVN): −4,27 % – Táto nezávislá energetická spoločnosť sa venuje prieskumu a následnej ťažbe ropy i zemného plynu.
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Gartner Inc (IT): −3,94 % – Spoločnosť poskytuje odborný výskum, analytické služby a poradenstvo v oblasti informačných technológií.
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