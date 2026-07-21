ASML ponúkne zamestnancom 20 000 eur 💰🤝

Holandský výrobca litografických zariadení ASML oznámil retenčný program, ktorého cieľom je udržať kľúčových odborníkov v čase silného dopytu po čipových technológiách. ASML, najväčší výrobca zariadení využívaných pri výrobe počítačových čipov, plánuje ponúknuť zamestnancom bonus vo výške 20 000 eur, ak zostanú vo firme v období rokov 2027 – 2030. Spoločnosť plán potvrdila v e-mailovom vyhlásení, a to po tom, čo ho ako prvý zverejnil holandský denník Eindhovens Dagblad.
Bonus bude mať podobu podmienených akciových grantov s platnosťou od 1. januára 2027, pričom presné podmienky sú stále vo fáze finalizácie a budú ponúknuté „všetkým oprávneným zamestnancom". ASML v súčasnosti zamestnáva celosvetovo približne 44 500 ľudí, z ktorých viac ako polovica pracuje v Holandsku a približne 8 500 v Spojených štátoch. Celkový objem potenciálnych výdavkov na tento program tak môže dosiahnuť výrazne vysoké čísla.
Tento krok nadväzuje na podobné opatrenia ďalších veľkých spoločností v polovodičovom priemysle, vrátane Samsung Electronics, TSMC a SK Hynix, ktoré taktiež ponúkajú pracovníkom mimoriadne odmeny v čase, keď sú zisky silné, no kvalifikovaná pracovná sila je vzácna. ASML, najhodnotnejšia európska spoločnosť podľa trhovej kapitalizácie, vykázala v druhom kvartáli roku 2026 čistý zisk 2,92 miliardy eur a uviedla, že jej vlajková línia litografických strojov je takmer vypredaná minimálne do roku 2027.
Akcie ASML sa v čase zverejnenia správy obchodujú na úrovni 1 700 USD, čo predstavuje nárast od začiatku roka o 50 %.
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