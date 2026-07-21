📈 Víťazi a porazení z S&P 500 (20.7.2026)

Víťazi:
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Global Payments Inc. (GPN) +5,85 % – Popredný svetový poskytovateľ platobných technológií a softvérových riešení.
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Lumentum Holdings Inc. (LITE) +4,47 % – Globálny výrobca inovatívnych optických a fotonických produktov pre telekomunikačné siete a laserové technológie.
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Teradyne, Inc. (TER) +3,54 % – Popredný dodávateľ automatizovaných testovacích zariadení pre polovodiče a priemyselnej automatizácie (robotiky).
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Axon Enterprise, Inc. (AXON) +3,37 % – Technologická firma vyvíjajúca bezpečnostné technológie, známa výrobou taserov, telových kamier a softvéru pre políciu.
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Marvell Technology, Inc. (MRVL) +3,32 % – Technologická spoločnosť vyvíjajúca a vyrábajúca polovodiče primárne pre dátové centrá, siete a úložiská.
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Brown-Forman Corporation (BF-B) +3,28 % – Jedna z najväčších amerických spoločností vyrábajúcich alkoholické nápoje (známa predovšetkým vďaka značke Jack Daniel's).
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Coherent, Inc. (COHR) +2,82 % – Globálny líder v oblasti materiálov, sietí a laserových technológií pre priemyselné, komunikačné a elektronické trhy.
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LyondellBasell Industries N.V. (LYB) +2,66 % – Jedna z najväčších svetových nadnárodných chemických spoločností a spracovateľov plastov.
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DoorDash, Inc. (DASH) +2,65 % – Popredná americká technologická platforma pre rozvoz jedla a logistiku na vyžiadanie.
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Sandisk Corporation (SNDK) +2,59 % – Tradičný výrobca pamäťových produktov, najmä flash pamätí a pevných diskov na ukladanie dát.
Porazení:
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Carvana Co. (CVNA) -4,69 % – Inovatívny online predajca ojazdených automobilov, známy svojimi obrími automatmi na výdaj vozidiel.
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Honeywell Aerospace Inc (HONA) -4,33 % – Významná divízia priemyselného gigantu Honeywell zameraná na výrobu leteckých motorov, avioniky a technológií pre letectvo a vesmír.
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Oracle Corporation (ORCL) -3,99 % – Globálna technologická korporácia zameraná na databázový softvér, cloudové systémy a podnikové aplikácie.
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KKR & Co. Inc. (KKR) -3,90 % – Popredná globálna investičná spoločnosť spravujúca alternatívne aktíva, vrátane private equity a realít.
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United Parcel Service, Inc. (UPS) -3,85 % – Jedna z najväčších svetových kuriérskych, balíkových a logistických spoločností.
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Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) -3,83 % – Populárna americká sieť reštaurácií s rýchlym občerstvením, ktorá sa zameriava na mexickú kuchyňu.
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Moderna, Inc. (MRNA) -3,77 % – Priekopnícka biotechnologická spoločnosť zameraná na objavovanie a vývoj liečiv a vakcín na báze technológie mRNA.
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Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) -3,76 % – Popredný globálny mediálny a zábavný konglomerát (vlastniaci napríklad HBO, CNN, Discovery či filmové štúdiá Warner Bros.).
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Dell Technologies Inc. (DELL) -3,66 % – Jeden z najväčších svetových výrobcov osobných počítačov, serverov, dátových úložísk a IT riešení.
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Revvity, Inc. (RVTY) -3,50 % – Spoločnosť poskytujúca pokročilé technológie, vybavenie a služby v oblasti vied o živej prírode, diagnostiky a aplikovaného výskumu.
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