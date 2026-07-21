Graf dňa 🔼 Nasdaq rastie o 1,2 % vďaka rastu polovodičov (21.07.2026)

Investori sa zľakli rastu cien ropy a začali „prikladať" k slabnúcemu momentu akcií spoločností spojených s infraštruktúrnou umelou inteligenciou. Tento scenár „uškodil" nálade na Nasdaq, kde pokles v súčasnosti dosahuje približne 6,5 % od vrcholov a zostáva „ďaleko" aj od malej korekcie.
Najdôležitejšie fakty
- Technologické akcie v Ázii sa odrazili od dna a ťahajú rast juhokórejského KOSPI aj japonského Nikkei, pričom nálada v Európe naznačuje možné vyššie otvorenie.
- Posledné výsledky ASML a TSMC – dvoch pilierov býčieho trhu AI – ukázali veľmi silné momentum a obrovský rast podnikania
- Goldman Sachs varuje, že blokáda Ormuzského prielivu – ak sa udrží do konca roka – môže vyhnať ropu smerom k 120 USD do konca roka, pokiaľ nebude zrušená
- V diplomatických kanáloch sa objavili správy o vyjednávanom, dosiahnuteľnom 10-dňovom prímerí
- Ocenenie spoločností v S&P 500 meranou ukazovateľom ceny k očakávaným 12-mesačným ziskom je len mierne nad 5-ročným priemerom
- Index S&P 500 môže v tomto kvartáli zaznamenať priemerný rast zisku na akciu o takmer 30 % podľa FactSet – v tomto období S&P 500 vzrástol o 18 %
- Volatilita na Nasdaq 100 pretrváva aj tento týždeň – výsledky v stredu po skončení obchodovania zverejnia okrem iných Tesla a Alphabet
- Pred otvorením trhu v USA výsledky predstavia 3M a Charles Schwab, pričom makroekonomický kalendár pre USA je dnes veľmi prázdny – bez dát, ktoré by samy o sebe mohli výraznejšie rozprúdiť volatilitu
- Pozornosť investorov sa presúva smerom k sezóne výsledkov a vzťahom Spojených štátov s Iránom, ako aj širšie – k nálade v Perzskom zálive
- Po štvrtkovej obchodnej relácii zverejní výsledky Intel – správa by sa mohla ukázať ako veľmi dôležitá pre „potlčené" odvetvie polovodičov z posledných týždňov.
Graf US100 (časový rámec D1)
Od paniky spôsobenej obchodnou vojnou a slabnúcim momentom vo februári – apríli 2025 klesal US100 pod EMA50 (oranžová čiara) na viac ako týždeň len niekoľkokrát – s výnimkou marca 2026 (vojna USA – Irán) sa index vždy vrátil nad ňu po niekoľkých reláciách. Ak by sa podobný scenár mal materializovať aj dnes, kľúčové je pre býkov znovuzískanie odporu pri 29 500 a 30 000 bodoch. Dôležitou podporou je naopak úroveň 28 900 – 29 000 bodov (predchádzajúce cenové reakcie). Jej strata by mohla index nasmerovať dokonca pod 26 500 bodov, teda smerom k vrcholom z januára 2026.
Zdroj: xStation5
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