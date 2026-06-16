📈 Víťazi a porazení z S&P 500 (15.6.2026)

Víťazi:
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Western Digital Corp (WDC): +16,10 % – Spoločnosť patrí medzi globálnych producentov pevných diskov, pamäťových zariadení a dátových úložísk.
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DoorDash Inc (DASH): +11,63 % – Táto platforma prevádzkuje online služby na doručovanie jedál a zabezpečuje lokálnu logistiku.
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Micron Technology Inc (MU): +10,84 % – Podnik sa zameriava na výrobu pamäťových čipov a polovodičov pre dátové centrá a spotrebnú elektroniku.
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Seagate Technology Holdings PL (STX): +9,43 % – Spoločnosť navrhuje a vyrába pevné disky a ďalšie riešenia pre uchovávanie dát.
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ON Semiconductor Corp (ON): +7,80 % – Firma dodáva polovodiče a elektronické komponenty primárne pre priemyselné a automobilové aplikácie.
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Carvana Co (CVNA): +7,49 % – Podnik prevádzkuje online platformu určenú na nákup a predaj ojazdených automobilov.
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Coherent Corp (COHR): +7,48 % – Firma dodáva pokročilé laserové, optické a optoelektronické systémy pre priemyselné a vedecké využitie.
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Teradyne Inc (TER): +7,24 % – Podnik vyrába automatizačné a testovacie systémy nevyhnutné pre vývoj a produkciu polovodičov a elektroniky.
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Advanced Micro Devices Inc (AMD): +6,98 % – Tento nadnárodný podnik sa zaoberá vývojom a výrobou procesorov a grafických čipov.
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Block Inc (SQ): +6,95 % – Spoločnosť poskytuje moderné platobné a finančné technológie pre podnikateľov a malé firmy.
Porazení:
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Fox Corp (FOXA): −16,84 % – Táto mediálna korporácia sa zameriava na tvorbu, vysielanie a distribúciu televízneho spravodajstva a zábavných programov.
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Fiserv Inc (FI): −10,91 % – Spoločnosť vyvíja a poskytuje komplexné finančné a platobné technológie pre banky a obchodníkov.
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Leidos Holdings Inc (LDOS): −6,19 % – Firma dodáva pokročilé IT a bezpečnostné riešenia primárne pre vládne inštitúcie a priemysel.
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Truist Financial Corp (TFC): −6,16 % – Tento bankový ústav poskytuje široké spektrum komerčných a retailových finančných služieb.
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APA Corp (APA): −6,08 % – Podnik pôsobí v energetickom sektore a zameriava sa na prieskum a ťažbu ropy a zemného plynu.
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Incyte Corp (INCY): −6,04 % – Táto biotechnologická firma sa špecializuje na výskum a vývoj inovatívnych onkologických liečiv.
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Marathon Petroleum Corp (MPC): −4,83 % – Spoločnosť prevádzkuje sieť rafinérií a zabezpečuje rozsiahlu distribúciu a predaj ropných produktov.
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Valero Energy Corp (VLO): −4,45 % – Podnik patrí medzi popredných svetových prevádzkovateľov rafinérií a predajcov pohonných hmôt.
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SLB Ltd (SLB): −4,40 % – Firma dodáva špecializované technológie a poskytuje komplexné služby pre ťažbu ropy a plynu.
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SBA Communications Corp (SBAC): −4,38 % – Spoločnosť vlastní a prevádzkuje infraštruktúru pre bezdrôtovú komunikáciu, najmä telekomunikačné veže.
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