Akcie Mercedesu rastú 📈 Úspory zabrali, predaje v Číne sa však prepadli ⚠️

Akcie spoločnosti Mercedes-Benz dnes posilnili po tom, ako automobilka zverejnila výsledky za druhý štvrťrok, ktoré ukázali stabilnejší vývoj ziskovosti, než investori očakávali. Výraznú podporu prinieslo znižovanie nákladov, zatiaľ čo silné výsledky finančných služieb a divízie dodávok pomohli kompenzovať slabší vývoj v hlavnom automobilovom segmente.
Akcie Mercedesu po zverejnení výsledkov vzrástli až o 5,9 %, neskôr však časť ziskov odovzdali a počas dopoludňajšieho obchodovania posilňovali približne o 2,9 %. Investori ocenili najmä to, že automobilka potvrdila celoročný výhlaď ziskovosti hlavnej automobilovej divízie a vykázala upravenú návratnosť tržieb vo výške 4,0 %, teda bezpečne v rámci plánovaného pásma 3–5 %.
Úspory pomohli zvýšiť prevádzkový zisk
Prevádzkový zisk Mercedesu v druhom štvrťroku medziročne vzrástol o 22 % na 1,5 miliardy EUR, hoci tržby klesli o 3 %. Výsledky podporili nižšie administratívne náklady, úspory vo výskume a vývoji a tiež lepšia výkonnosť finančných služieb a divízie dodávok.
Pozitívny vplyv mal aj jednorazový zisk vo výške 131 miliónov EUR, ktorý súvisel s plánovaným predajom leasingovej spoločnosti Athlon. Výsledky tak ukázali, že úsporný program začína prinášať výsledky a pomáha zmierňovať tlak, ktorému nemecké automobilky čelia v dôsledku ciel, slabšieho dopytu a rastúcej konkurencie.
Vedenie spoločnosti však zároveň upozornilo, že tlak na náklady nekončí. Mercedes pripravuje ďalšie opatrenia vo svojich nemeckých závodoch a súčasne rozširuje výrobu v lacnejších krajinách strednej a východnej Európy, najmä v Maďarsku a Poľsku.
Čínsky trh zostáva hlavným problémom
Najväčším rizikom pre Mercedes zostáva Čína, ktorá bola dlhé roky jedným z najziskovejších trhov pre nemecké prémiové automobilky. V druhom štvrťroku tam predaje vozidiel Mercedes klesli o 30 %, čo prinútilo spoločnosť opustiť pôvodné očakávania stabilných celoročných predajov a tržieb.
Mercedes teraz očakáva, že predaje aj tržby za celý rok mierne klesnú. Vyšší podiel drahších elektromobilov predávaných v Európe navyše môže tlačiť ziskovosť automobilovej divízie k spodnej hranici plánovaného pásma.
Čínski výrobcovia pritom nemecké značky neohrozujú iba na domácom trhu. Čoraz aktívnejšie expandujú aj do Európy, kde využívajú nižšie výrobné náklady, rýchlejší vývoj modelov a silnú pozíciu v oblasti elektromobility.
Vedenie Mercedesu síce upozorňuje, že čínski konkurenti sa zatiaľ zameriavajú predovšetkým na masový segment, nie priamo na prémiové vozidlá, riziko ďalšieho približovania však nemožno podceňovať.
Predaje nemeckých prémiových značiek v Číne
Zdroj: Reuters
Predaje nemeckých prémiových automobiliek na čínskom trhu v posledných rokoch výrazne klesajú, čo potvrdzuje aj graf za obdobie 2020 až 2025. Najsilnejšiu pozíciu si dlho udržiavalo BMW, ktorého predaje v roku 2021 vzrástli nad 840-tisíc vozidiel. Následne však začali oslabovať a v roku 2025 sa prepadli približne na 625-tisíc vozidiel.
Ešte výraznejší pokles zaznamenal Mercedes, ktorý sa z úrovne približne 775-tisíc vozidiel v roku 2020 dostal v roku 2025 zhruba na 550-tisíc vozidiel. Krivka ukazuje sústavné zhoršovanie, pričom najprudší pokles prišiel medzi rokmi 2024 a 2025.
Audi sa po kolísavom vývoji takisto posunulo nižšie a v roku 2025 sa jeho predaje pohybovali okolo 615-tisíc vozidiel.
Graf potvrdzuje, že tlak nie je problémom iba jednej značky, ale celého nemeckého prémiového segmentu. BMW, Mercedes aj Audi strácajú časť svojej pozície v prospech čínskych výrobcov, ktorí rýchlo rozširujú ponuku elektrických a technologicky vybavených modelov.
Z pohľadu Mercedesu je najviac varovný prudký pokles počas posledného roka, ktorý poukazuje na výrazné zhoršenie konkurencieschopnosti na trhu, ktorý bol v minulosti kľúčovým zdrojom ziskov.
Čo vývoj znamená pre investorov
Výsledky Mercedesu ukazujú, že spoločnosť dokáže krátkodobo stabilizovať ziskovosť prostredníctvom úspor a prísnejšej kontroly nákladov. To môže podporovať akcie najmä v období, keď investori hľadajú dôkazy, že automobilka dokáže chrániť marže aj pri slabších predajoch.
Dlhodobý investičný príbeh však zostáva výrazne závislý od vývoja v Číne. Ak bude tamojší pokles pokračovať, samotné škrty nebudú stačiť na udržanie rastu zisku. Mercedes preto potrebuje nielen znižovať náklady, ale aj zlepšiť cenovú konkurencieschopnosť, urýchliť vývoj elektromobilov a posilniť ponuku pre čínskych zákazníkov.
Pozitívne je, že automobilka zatiaľ udržiava upravenú návratnosť tržieb v cieľovom pásme. Rizikom je naopak ďalší tlak na marže, najmä ak bude musieť viac znižovať ceny, zvyšovať investície do nových modelov alebo presúvať výrobu do nákladovo efektívnejších regiónov.
Graf Mercedes-Benz (MBG.DE, D1)
Zdroj: xStation5
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