Krypto novinky: AI platby rastú, Ether prekonáva Bitcoin a Circle kupuje takmer 1 000 patentov

Kryptomenový sektor dnes priniesol kombináciu bezpečnostných, technologických a regulačných noviniek. Hongkong chce do roku 2030 pripraviť celý bankový sektor na hrozby spojené s kvantovými počítačmi a Circle preberá rozsiahle blockchainové patentové portfólio IBM.
Hongkong pripravuje banky na kvantové hrozby
- Hongkonský menový úrad HKMA predstavil nový rámec, ktorý má vyhodnotiť pripravenosť bánk na bezpečnostné riziká spojené s kvantovými počítačmi. Súčasťou iniciatívy je prvý Quantum Preparedness Index, podľa ktorého dosahuje súčasná pripravenosť sektora iba 2,3 bodu z 10.
- Približne polovica oslovených finančných inštitúcií zatiaľ nemá žiadny formálny plán na prechod na postkvantové zabezpečenie. HKMA preto chce do roku 2030 dostať celý bankový sektor na plnú úroveň pripravenosti.
- Téma nadobúda na význame s tým, ako Hongkong prevádza čoraz viac finančných operácií na distribuované účtovné knihy. Od roku 2023 už vydal tri série tokenizovaných zelených dlhopisov v celkovej hodnote približne 16,8 miliardy HKD. Zároveň rozvíja tokenizované vklady a blockchainové vyrovnanie prostredníctvom projektu Ensemble.
- Kvantové počítače by v budúcnosti mohli narušiť dnes bežne používané kryptografické metódy. Pre banky, platobné siete a blockchainové systémy by preto príliš pomalý prechod na odolnejšie zabezpečenie mohol znamenať závažné prevádzkové aj finančné riziko.
Circle získava takmer 1 000 blockchainových patentov
- Emitent stablecoinu USDC, spoločnosť Circle, oznámil prevzatie blockchainového patentového portfólia IBM. Transakcia zahŕňa viac než 680 patentových rodín a takmer 1 000 udelených patentov.
- Circle sa tým podľa svojho vyjadrenia stane najväčším držiteľom blockchainových patentov v Spojených štátoch. Finančné podmienky dohody neboli zverejnené.
- Veľká časť patentov vznikla počas predchádzajúceho úsilia IBM rozvíjať podnikové využitie blockchainu, najmä v oblasti sledovania pohybu a overovania tovaru v globálnych dodávateľských reťazcoch. Circle môže získané technológie využiť pri rozvoji infraštruktúry pre stablecoiny, tokenizované aktíva a cezhraničné vyrovnanie.
- Investori prijali správu pozitívne a akcie Circle v predobchodnej fáze posilnili o viac než 2 %.
Bitmine už drží takmer 5 % ponuky Etheru
- Spoločnosť Bitmine Immersion Technologies pokračuje v agresívnom hromadení Etheru. Po nákupe takmer 10 000 ETH počas posledného týždňa jej celkové držanie vzrástlo na 5,79 milióna ETH, teda približne 4,8 % celkovej ponuky kryptomeny.
- Približne 85 % týchto prostriedkov je zapojených do stakingu prostredníctvom vlastných validátorov alebo partnerskej infraštruktúry. Po plnom nasadení všetkých mincí očakáva spoločnosť ročné stakingové odmeny okolo 299 miliónov USD.
- Celková hodnota kryptomien, hotovosti a obchodovateľných cenných papierov Bitmine dosahuje približne 11,8 miliardy USD. Firma sa tak stala najväčším verejne obchodovaným držiteľom Etheru a podľa hodnoty digitálnych aktív ju prekonáva iba bitcoinová spoločnosť Strategy.
- Ether zároveň počas posledného týždňa posilnil približne o 2,4 %, zatiaľ čo Bitcoin stratil okolo 0,7 %. Rastúci pomer ETH voči BTC môže naznačovať, že časť investorov začína krátkodobo uprednostňovať Ether.
Apple čelí žalobe pre falošnú bitcoinovú peňaženku
- Traja zákazníci podali proti spoločnosti Apple žalobu po tom, ako údajne prišli spolu o 1,8 milióna USD prostredníctvom falošnej bitcoinovej peňaženky stiahnutej z App Storu.
- Používatelia tvrdia, že do podvodnej aplikácie zadali svoje seed frázy, čím útočníkom umožnili previesť ich bitcoiny. Jednotlivé straty mali dosiahnuť približne 875 000 USD, 840 000 USD a 120 000 USD.
- Aplikácia sa vydávala za peňaženku Sparrow Wallet, ktorá však žiadnu oficiálnu verziu pre iOS neponúka. Apple uviedol, že podvodné aplikácie odstránil a zrušil účty vývojárov, ktorí ich zverejnili.
- Prípad môže opäť otvoriť otázku zodpovednosti prevádzkovateľov obchodov s aplikáciami. Apple dlhodobo prezentuje svoj ekosystém ako bezpečnejší vďaka prísnej kontrole aplikácií, žalobcovia však tvrdia, že tento dohľad v ich prípade zlyhal.
Spoluzakladateľ Binance podporuje jednotné kryptolicencie v ASEAN
- Spoluzakladateľ Binance Changpeng Zhao podporil zavedenie takzvaného regulačného pasu pre kryptomenové spoločnosti v juhovýchodnej Ázii. Firma licencovaná v jednej krajine ASEAN by podľa neho mala mať možnosť vstúpiť na ďalšie trhy prostredníctvom zjednodušeného schvaľovacieho procesu.
- V súčasnosti musia kryptomenové spoločnosti získavať samostatnú licenciu v každom štáte. To zvyšuje právne náklady, spomaľuje expanziu a obmedzuje konkurenciu.
- ASEAN už podobné mechanizmy používa v niektorých častiach tradičného finančného trhu, napríklad pri cezhraničnej ponuke investičných fondov alebo registrácii investičných poradcov. Priamou inšpiráciou môže byť aj Európska únia, kde regulácia MiCA umožňuje licencovaným poskytovateľom ponúkať služby naprieč členskými štátmi po oznámení domácemu regulátorovi.
- Jednotný alebo čiastočne uznávaný licenčný systém by mohol urýchliť rozvoj kryptomenových a stablecoinových služieb v regióne. Najväčšou prekážkou však zostávajú rozdielne politické a regulačné postoje jednotlivých krajín.
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