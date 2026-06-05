📈 Víťazi a porazení z S&P 500 (4.6.2026)

Víťazi:
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Blackstone Inc (BX): +7,50 % – Spoločnosť sa zaoberá globálnou správou alternatívnych investícií a private equity fondov.
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Humana Inc (HUM): +6,80 % – Táto firma poskytuje občanom komplexné zdravotné poistenie a s ním spojené zdravotné služby.
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Robinhood Markets Inc (HOOD): +6,61 % – Prostredníctvom svojej používateľsky prívetivej aplikácie umožňuje drobným investorom obchodovať s akciami a kryptomenami.
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Axon Enterprise Inc (AXON): +6,59 % – Podnik vyvíja a vyrába pokročilé bezpečnostné technológie pre policajné zložky, ako sú tasery a osobné kamery.
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American Tower Corp (AMT): +6,40 % – Firma vlastní, spravuje a prenajíma infraštruktúru telekomunikačných veží mobilným operátorom po celom svete.
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Ares Management Corp (ARES): +6,01 % – Spoločnosť pôsobí ako popredný globálny správca alternatívnych investičných fondov a úverových portfólií.
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Erie Indemnity Co (ERIE): +5,92 % – Táto skupina ponúka klientom širokú škálu poisťovacích produktov a súvisiacich finančných služieb.
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Crown Castle Inc (CCI): +5,83 % – Podnik buduje, prevádzkuje a prenajíma rozsiahlu telekomunikačnú infraštruktúru zahŕňajúcu vysielače a optické siete.
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SBA Communications Corp (SBAC): +5,73 % – Spoločnosť sa zameriava na vlastníctvo, správu a prenájom bezdrôtovej komunikačnej infraštruktúry a anténnych systémov.
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KKR & Co Inc (KKR): +5,45 % – Ide o nadnárodnú investičnú firmu, ktorá sa špecializuje na správu aktív, private equity a strategické odkúpenia podnikov.
Porazení:
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Ciena Corp (CIEN): −13,66 % – Spoločnosť poskytuje pokročilé optické a softvérové riešenia nevyhnutné pre fungovanie vysokorýchlostných telekomunikačných sietí.
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Broadcom Inc (AVGO): −12,59 % – Tento nadnárodný podnik sa zaoberá návrhom a výrobou širokej škály polovodičov a komplexných sieťových riešení.
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Micron Technology Inc (MU): −7,74 % – Firma patrí medzi popredných svetových výrobcov počítačových pamätí typu DRAM a dátových flash čipov.
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Aptiv PLC (APTV): −5,08 % – Spoločnosť sa zameriava na vývoj modernej elektroniky a pokročilých bezpečnostných systémov pre automobilový priemysel.
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Arista Networks Inc (ANET): −4,79 % – Tento dodávateľ navrhuje a vyrába výkonné sieťové zariadenia a softvérové riešenia určené pre rozsiahlu cloudovú infraštruktúru.
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Sandisk Corp (SNDK): −3,92 % – Podnik je globálne známy ako významný vývojár a výrobca inovatívnych flash pamätí a spoľahlivých dátových úložísk.
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Verizon Communications Inc (VZ): −3,82 % – Táto korporácia pôsobí ako jeden z najväčších telekomunikačných operátorov a poskytovateľov bezdrôtového pripojenia v Spojených štátoch.
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Crowdstrike Holdings Inc (CRWD): −3,81 % – Firma poskytuje špičkové cloudové riešenia pre kybernetickú bezpečnosť a aktívnu ochranu koncových zariadení pred digitálnymi hrozbami.
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Diamondback Energy Inc (FANG): −3,63 % – Nezávislá energetická spoločnosť sa primárne venuje prieskumu a ťažbe ropy i zemného plynu na území Spojených štátov.
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Advanced Micro Devices Inc (AMD): −3,56 % – Tento technologický gigant navrhuje a vyrába vysoko výkonné počítačové procesory a moderné grafické čipy.
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