US OPEN: Polovodiče vedú oživenie trhu

Utorková seansa prináša návrat dopytu na hlavné trhy. Rast sa šíri z Ázie cez Európu až do USA. Hlavným impulzom je oživenie polovodičového sektora po období výrazných výpredajov. Väčšina amerických akciových indexov rastie najviac o 0,5 %, pričom na čele je NASDAQ, ktorého futures posilňujú o viac než 1 %.
Pesimistickým prvkom je ďalšie zavedenie ciel zo strany USA na dovoz z Kanady. Tie sa týkajú najmä regionálnych spotrebných produktov, ako sú víno a športové vybavenie, a tiež stavebných materiálov.
Vedľajšou, no pre sentiment stále dôležitou témou je možné 10-dňové prímerie medzi USA a Iránom. Napriek preukázanej krehkosti akýchkoľvek dohôd a pokusov o deeskaláciu medzi USA a Iránom trh podobné správy naďalej berie vážne.
Firemné správy
- General Motors (GM.US): Americký automobilový koncern zverejnil prekvapivo silné výsledky za 2. štvrťrok 2026. Tržby dosiahli 48 miliárd USD oproti očakávaným 47 miliardám USD a zisk na akciu predstavoval až 3,57 USD oproti očakávaným približne 3,20 USD. Výrazne pozitívnym bodom je aj zvýšenie celoročného výhľadu o niekoľko percent naprieč kľúčovými prevádzkovými ukazovateľmi. Cena akcií však zatiaľ nevykazuje výraznejšiu reakciu.
- Nebius (NBIS.US): Jeden z lídrov sektora „neo-cloud“ pri otvorení trhu posilňuje približne o 6 % po tom, ako Nvidia oznámila 9,3 % podiel v spoločnosti.
- Eli Lilly (LLY.US): Spoločnosť čelí žalobe zo strany Novo Nordisk. Podľa zverejnených informácií dánska farmaceutická firma obviňuje Eli Lilly z viacerých nekalých praktík poškodzujúcich spotrebiteľov, najmä v oblasti marketingu. Eli Lilly sa k situácii zatiaľ nevyjadrila. Akcie oslabujú približne o 1 %.
- Northrop Grumman (NOC.US): Americký obranný dodávateľ zverejnil výsledky. Napriek rekordným tržbám a objednávkam vedie pokles prevádzkovej marže z 13,8 % na 10 % k prepadu akcií takmer o 8 %.
- 3M (MMM.US): Spoločnosť zverejnila výsledky za 2. štvrťrok 2026, ktoré výrazne prekonali očakávania trhu. Silný rast zisku na akciu na 2,24 USD a tržieb na 6,5 miliardy USD doplnilo zvýšenie celoročného výhľadu. Akcie pri otvorení trhu posilňujú približne o 6 %.
- SaaS: Morgan Stanley zverejnila sériu reportov a odporúčaní pre spoločnosti zo sektora SaaS. Napriek pozitívnym bodom a celkovo „atraktívnemu“ pohľadu na sektor sa trh zameral takmer výhradne na negatívne časti. Akcie v sektore pri otvorení trhu oslabujú až o 5 %.
Technická analýza: US100 (D1)
Cena sa na grafe naďalej pohybuje v konsolidačnom pásme medzi 30 900 a 28 450 bodmi. Napriek ubráneniu supportu na spodnej hranici konsolidačného kanála zostáva krátkodobý trend jednoznačne medvedí. Kľúčovou úrovňou pre predávajúcich je prerazenie downtrendu v blízkosti 29 750 bodov.
Zdroj: xStation5
Makroekonomické údaje
- Štyridsať minút po zatvorení americkej seansy zverejní inštitút API svoj report o zásobách ropy v USA. Trh očakáva ďalší týždenný pokles o 0,5 milióna barelov.
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