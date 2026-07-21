Klesol sektor SaaS príliš výrazne? Morgan Stanley tvrdí, že áno

Kôš softvérových akcií, chápaný predovšetkým ako sektor SaaS, už dlhší čas zaostáva za hlavnými americkými akciovými indexmi o viac než 40 %. Mnohí lídri tohto odvetvia klesli zo svojich maxím o viac než 60 %. Nebolo by to až také prekvapivé, keby väčšina týchto spoločností vykazovala jasné známky slabosti vo svojich výsledkoch. Tak tomu však nie je.
- Trh, ktorý nakupuje akcie často spornej kvality a s neistým výhľadom v nádeji na rast výrazne vyšší, než by na prvý pohľad naznačovalo trhové prostredie alebo obchodný model spoločnosti, je pomerne bežným javom.
- Investori, ktorí hromadne predávajú akcie jednej spoločnosti na základe zle pochopených trhových mechanizmov alebo do ceny započítavajú katastrofické scenáre s takmer zanedbateľnou pravdepodobnosťou, sú omnoho zriedkavejší. Aj k tomu však dochádza pomerne pravidelne.
- Rozšíriť tento druhý proces na celé odvetvie napriek dobrým výsledkom a zároveň udržiavať ocenenia pod úrovňami, ktoré naznačujú aj tie najpesimistickejšie oceňovacie modely, je však takmer bezprecedentné.
- Týmto neobvyklým javom je takzvaná „SaaS-o-kalypsa“ – trend dlhodobých a hlbokých výpredajov v softvérovom sektore. Názov odkazuje na dominantný obchodný model Software as a Service.
Morgan Stanley už na tento fenomén upozornila a zverejnila rozsiahly súbor reportov a odporúčaní pre spoločnosti zo sektora SaaS aj pre celé odvetvie.
„Ochranná priekopa a cesta“
Rozsah výpredaja spoločností zo sektora SaaS je v súčasnosti natoľko hlboký a odtrhnutý od fundamentov, že ho už nemožno vysvetliť špekuláciami o ďalšom vývoji AI. Pojem „hypotéza“ by tu navyše nebol vhodný, pretože často ide o riešenia, ktoré zatiaľ ani neexistujú. Investičná banka opísala stav tohto segmentu trhu umiernene, no zároveň veľmi konkrétne.
Analytici banky upozornili na viacero faktorov, ktoré vedú trh k preceňovaniu SaaS spoločností smerom nadol. Jedným z nich je miera potenciálneho ohrozenia ich obchodného modelu zo strany AI a takzvanej agentnej inteligencie.
V publikácii analytik odkazuje na rámec „Moat & Journey“, ktorý pomerne jednoduchým spôsobom meria a vysvetľuje, aké náročné je obchodný model spoločnosti napodobniť alebo vytlačiť na okraj trhu. Medzi lídrov z hľadiska odolnosti banka zaraďuje predovšetkým spoločnosti z oblasti kybernetickej bezpečnosti, ako sú Palo Alto a Cloudflare, ďalej Microsoft, vybrané cloudové spoločnosti ako Datadog a Snowflake, ako aj Shopify a ServiceNow.
Práve ServiceNow je obzvlášť zaujímavým príkladom. Hoci spoločnosť patrí medzi lídrov v oblasti návrhu a zavádzania AI riešení vo firmách a jej zisk medziročne rastie dvojciferným tempom, samotné zaradenie do kategórie SaaS stačilo na to, aby jej akcie počas 1,5 roka stratili viac než 60 % svojej hodnoty.
Cena akcií ServiceNow (D1)
Napriek významným zmenám obchodného modelu a postupnému zlepšovaniu výsledkov zostáva akcia v prudkom downtrende. Aktuálne bojuje o udržanie svojho dlhodobého uptrendu.
Zdroj: xStation5
Ďalšou veľmi zaujímavou a dôležitou témou, ktorú report spomína, je cyklická povaha trhu. Súčasný cyklus pritom vykazuje extrémne hodnoty takmer vo všetkých ohľadoch. Kľúčovým bodom tohto argumentu je, že hodnota a prínosy sa v priebehu investičného cyklu presúvajú medzi jednotlivými sektormi, odvetviami a spoločnosťami. Softvérové a SaaS spoločnosti sa zvyčajne nachádzajú na jeho konci a očakáva sa, že ani tentoraz to nebude inak.
To naznačuje, že súčasné výsledky SaaS spoločností sú vedľajším produktom trhového prostredia a že skutočný rast ziskov ich v neskorších fázach „AI boomu“ ešte len čaká. Vzhľadom na veľmi nízke ocenenie podľa násobkov by mohla byť pravdepodobná normalizácia valuácií v tomto sektore počas nasledujúcich 2 až 6 štvrťrokov veľmi výrazná.
Ocenenie hovorí viac než slová
Reakcia trhu na report je pomerne výrečná. Takmer všetky spoločnosti spomenuté v reporte zaznamenali počas dnešnej seansy citeľné straty, a to napriek rastu širšieho trhu a celkovo pozitívnemu sentimentu počas utorkovej seansy v USA.
To môže jasne ukazovať rozsah, vytrvalosť a hĺbku výpredaja, ale aj súčasnú iracionálnu selektivitu pri započítavaní informácií do cien, ktorá ovplyvňuje sektor SaaS.
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