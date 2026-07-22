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Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 74 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
74 % retailových účtov CFD je stratových. Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
15:57 · 22. júla 2026

US Open: S&P 500 sa pokúša zastaviť pokles 🗽 GE Vernova stráca 5%

Xuan Quang Dang
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Trainee Analyst

Futures na americké indexy mierne klesajú po otvorení trhu v stredu – predchádzajúci odraz akcií polovodičových spoločností spomaľuje a ceny ropy dosiahli najvyššie úrovne za približne 6 týždňov. Investori čakajú predovšetkým na výsledky Alphabetu, Tesly, Intelu a IBM, ktoré môžu určiť smer celého technologického sektora po záverečnom zvonení v USA. Trh bude osobitne sledovať, či rekordné výdavky na AI sa už prejavujú v rýchlejšom raste cloudu, lepších maržiach a silnejšom dopyte po infraštruktúre.

  • Futures na S&P 500 klesajú o približne 0,1 % a futures na Nasdaq 100 strácajú asi 0,4 %.
  • Nvidia stráca takmer 1 % a zaostáva za časťou ostatných spoločností zo skupiny Magnificent Seven.
  • Micron klesá o približne 3 %, SanDisk o 2,2 %, Marvell o 2,5 %, zatiaľ čo Super Micro Computer rastie o asi 1 % po zvýšení výhľadu hrubej marže a informácii o rekordnom backlogu.
  • Tlak na indexy zvyšuje rast cien ropy, spojený s geopolitickým napätím okolo vojny Izraela s Iránom.
  • Alphabet zostáva asi 13 % pod májovým rekordom, preto výsledky Google Cloud a komentáre o výdavkoch na AI budú kľúčové pre sentiment.
  • Trh očakáva, že správy Alphabetu a Intelu ukážu, ako rastúce investície do umelej inteligencie menia rozloženie síl v technologickom sektore.
  • Výsledky Tesly by zase mali investorom poskytnúť lepší obraz o tom, či automobilový biznis dokáže financovať rozvoj Robotaxi, Optimusa a AI infraštruktúry.

Grafy US500 a SanDisk (interval D1)

Pri pohľade na spodný tieň sviečky na US500 vidíme, že býci sa pokúšajú zastaviť slabší impulz na americkom akciovom trhu. Kľúčové bude prekonanie úrovne 7 550, čo by mohlo otvoriť cestu k testu 7 600 bodov a historickým maximám. Dôležitú podporu predstavuje úroveň 7 470 bodov, kde sa pokles zastavil počas troch predchádzajúcich relácií.

Zdroj: xStation5

Akcie jedného z kľúčových dodávateľov pamäťových čipov sa obchodujú viac ako 30 % pod historickým maximom a pokúšajú sa vrátiť nad EMA50 (oranžová línia) pri 1 700 USD. Dôležitú podporu predstavuje úroveň 1 300 USD, podloženú dvoma výraznými cenovými reakciami.

Zdroj: xStation5

Správy zo spoločností

  • Akcie Microsoftu, Alphabetu, Amazonu, Mety, Apple a Tesly mierne rastú v predburzovom obchodovaní, zatiaľ čo Nvidia zostáva blízko záverečných úrovní z predchádzajúcej relácie.
  • AT&T získava asi 5 % po výsledkoch za II. štvrťrok, ktoré prekonali očakávania analytikov vďaka lepšiemu počtu nových predplatiteľov bezdrôtových služieb a vyšším ziskom, než predpokladal výhľad.
  • Verizon stráca viac ako 2 %, keďže tržby za II. štvrťrok sa ukázali byť nižšie ako trhový konsenzus.
  • Arrowhead Pharmaceuticals rastie o asi 17 % po pozitívnych výsledkoch klinickej štúdie lieku na metabolicky asociovanú steatohepatitídu (MASH).
  • Cal-Maine Foods získava asi 6 % po zverejnení lepších ako očakávaných štvrťročných výsledkov.
  • Akcie Crocs a Coinbase sú pod tlakom po znížení odporúčania analytikmi Raymond James, ktorí poukázali na rastúcu konkurenciu.
  • Digital Turbine rastie o asi 5 % po začatí analytického pokrytia spoločnosťou Benchmark s odporúčaním kúpiť a cieľovou cenou 15 USD.
  • DocuSign získava asi 0,4 % po zvýšení odporúčania na „kúpiť" od JMP Securities.
  • EQT rastie o asi 1,7 % po lepšej ako očakávanej produkcii plynu v II. štvrťroku, hoci spoločnosť znížila výhľad kapitálových výdavkov.
  • Reddit stráca asi 4 % po správach o možnom obmedzení prístupu Googlu k obsahu platformy pre modely AI.
  • Spoločnosti zo sektora obnoviteľnej energie rastú po schválení nových daňových úľav americkým Senátom na podporu rozvoja odvetvia.
  • Joby Aviation rastie o asi 2 % po finalizácii dohody s Virgin Atlantic týkajúcej sa spustenia služby elektrických vzdušných taxíkov vo Veľkej Británii.
  • Summit Therapeutics klesá o asi 3 % po zverejnení výsledkov klinickej štúdie, ktoré nesplnili vysoké očakávania investorov.
  • Super Micro Computer získava asi 12 % po obchodnej aktualizácii, v ktorej spoločnosť zvýšila výhľad hrubej marže a informovala o rekordnom portfóliu objednávok.

Napriek pokusu zastaviť pokles si akcie polovodičových spoločností naďalej vedú horšie ako ostatné firmy zaradené do indexu Nasdaq 100. Výrazne lepšie si vedie priemyselný sektor a akcie Cisco rastú o viac ako 1 %.

Zdroj: XTB Research

Výsledky GE sklamali analytikov

GE Vernova klesá o asi 5 % po výsledkoch – upravená EBITDA nesplnila očakávania trhu napriek rastu tržieb. Spoločnosť zverejnila veľmi silné výsledky za II. štvrťrok 2026 a zároveň zvýšila výhľad tržieb a peňažných tokov na celý rok. Napriek rekordnému portfóliu objednávok a silnému dopytu po energetickej infraštruktúre akcie spoločnosti v predburzovom obchodovaní klesali, keďže investori sa zamerali na kvalitu generovaných peňažných tokov a ocenenie spoločnosti.

Kľúčové fakty

  • Tržby vzrástli o 22 % medziročne na 11,1 mld. USD a čistý zisk sa zvýšil na 649 mil. USD z 492 mil. USD rok skôr. Zriedený EPS vzrástol o 33 % na 2,47 USD.
  • Objednávky vzrástli organicky o 88 % na rekordných 24,2 mld. USD a backlog dosiahol 176,3 mld. USD.
  • Spoločnosť zvýšila výhľad tržieb na rok 2026 na 45,5–46,5 mld. USD a zvýšila výhľad voľných peňažných tokov o 5 mld. USD v strede pásma.
  • Napriek dobrým výsledkom akcie strácali asi 4–5 % pred otvorením trhu, keďže upravená EBITDA mierne zaostala za očakávaniami a investori analyzovali zdroj rekordného cash flow.

Rekordný portfólio objednávok potvrdzuje boom v energetike a dátových centrách

Najväčším pozitívnym prekvapením bol dopyt. Objednávky vzrástli organicky o 88 % na 24,2 mld. USD, ťahané predovšetkým segmentmi Power a Electrification. Portfólio objednávok sa zvýšilo na 176,3 mld. USD, čo predstavuje takmer štvornásobok tohtoročného výhľadu tržieb.

Vedenie spoločnosti tiež informovalo, že objednávky súvisiace s dátovými centrami od začiatku roka presiahli 5 mld. USD, čo je viac ako dvojnásobok celého roka 2025. GE Vernova očakáva, že do konca roka bude mať zazmluvnených najmenej 125 GW plynových turbín, pričom ročná výroba má vzrásť z približne 20 GW v súčasnosti na 24 GW v roku 2028 a 30 GW v roku 2030.

Prečo akcie klesajú napriek zvýšeniu výhľadu?

Najväčšie pochybnosti investorov sa týkajú kvality peňažných tokov. V prvom polroku voľné peňažné toky dosiahli 9,9 mld. USD, čo predstavuje už asi 82 % nového celoročného výhľadu. Zároveň prílev zmluvných záväzkov od zákazníkov dosiahol až 13,7 mld. USD a prevýšil celkové prevádzkové peňažné toky spoločnosti. To znamená, že významná časť hotovosti pochádzala zo zálohovných platieb zákazníkov za budúce dodávky turbín a rezerváciu výrobných kapacít, nie z ukončených kontraktov.

Okrem toho, hoci tržby prekonali očakávania Wall Street, upravená EBITDA sa ukázala byť mierne nižšia ako konsenzus. Po veľmi silnom raste kurzu akcií v posledných mesiacoch investori očakávali prakticky dokonalú správu. Trh taktiež upozorňuje na pretrvávajúce straty veterného segmentu, potenciálny vplyv ciel a skutočnosť, že súčasné ocenenie spoločnosti zostáva náročné aj napriek nedávnej korekcii.

Zdroj: xStation5

 

 

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Xuan Quang Dang

Trainee Analyst

Během studia na vysoké škole jsem se v období pandemie COVID-19 (2020–2021) začal aktivně věnovat finančním trhům, zejména investování do akcií. Nejprve jsem se zaměřoval především na fundamentální analýzu společností, později jsem ji doplnil také o technickou analýzu. Největší pozornost jsem věnoval sektorům bankovnictví, energetiky a strojírenství, postupně jsem své analýzy rozšířil také na farmaceutické společnosti, módní průmysl a další odvětví.

Ke konci studia se můj zájem postupně rozšířil také o obchodování komodit, především energetických surovin, jako jsou ropa a zemní plyn. Později jsem své zaměření rozšířil i na drahé a průmyslové kovy a zemědělské komodity (např. káva, kakao, sójové boby). Postupně jsem získal zkušenosti také s obchodováním akciových indexů, měnových párů (Forex) a kryptoměn.

V tradingu kladu důraz především na kvalitní fundamentální analýzu založenou na aktuálních a důvěryhodných zdrojích informací. Technickou analýzu využívám zejména jako doplněk pro identifikaci supportů, rezistencí a síly trendu.

Osobní přístup: „Preferuji disciplinované řízení rizika. Lepší je realizovat menší zisk než držet velkou ztrátu. V tradingu vnímám čas jako klíčovou proměnnou, proto upřednostňuji obchody s jasným vývojem před dlouhodobým držením nejistých pozic.“

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