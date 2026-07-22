Výsledky Googlu Q2 2026: Google Cloud rastie o 82 %

Alphabet dnes po zatvorení amerických trhov zverejnil výsledky za druhý štvrťrok 2026, ktoré prekonali očakávania analytikov naprieč kľúčovými segmentmi. Bezprostredná reakcia akcií je však v podstate nulová.
Za štvrťrok Alphabet vykázal zisk na akciu 9,11 USD pri tržbách 119,8 miliardy USD. Analytici pritom počítali s tržbami okolo 116,9 miliardy USD. Absolútnou hviezdou výsledkov bol cloudový segment: tržby Google Cloud vyskočili o 82 % na 24,8 miliardy USD, zatiaľ čo konsenzus predpokladal rast 64 % a príjmy 22,4 miliardy USD. Generálny riaditeľ Sundar Pichai výsledky okomentoval slovami, že „dopyt po AI infraštruktúre a AI riešeniach" stojí za týmto akcelerovaným rastom.
Rekordný výkon zaznamenal aj segment reklamy. Tržby z vyhľadávania Google vzrástli o 17 % na 63,27 miliardy USD. Reklamné príjmy YouTube sa zvýšili o 13 % na približne 11,06 miliardy USD, čím prekonali odhad StreetAccount na úrovni 10,81 miliardy; pred rokom pritom YouTube generoval 9,8 miliardy USD. Zostatok výkonnostných záväzkov — teda zmluvy, ktoré musí Google ešte splniť — dosiahol 514 miliárd USD.
Pozornosť investorov sa však sústreďuje aj na výdavkovú stopu spoločnosti. Kapitálové výdavky (CapEx) za druhý štvrťrok medziročne zdvojnásobili. Už pri výsledkoch za prvý štvrťrok Alphabet zvýšil výhľad CapEx pre rok 2026 na 180–190 miliárd USD a finančná riaditeľka Anat Ashkenazi vtedy naznačila, že investície v roku 2027 majú „výrazne vzrásť". Investori spravidla znášajú zvýšené výdavky, pokiaľ tržby a zisky rastú zdravým tempom — akýkoľvek signál spomalenia návratnosti týchto investícií však môže akcie tlačiť nadol.
Alphabet ako prvá z veľkých technologických spoločností otvoril výsledkovú sezónu skupiny Magnificent Seven a nastavil tak tón pre nadchádzajúce správy Microsoftu, Mety, Amazonu, Applu aj Nvidie. V cloude Google rastie rýchlejšie ako konkurenti Microsoft a Amazon Web Services. Tieň na inak silné výsledky vrhá informácia agentúry Bloomberg o oneskorení modelu Gemini 3.5 Pro; hovorca Alphabetu túto správu odmietol s tým, že spoločnosť „rýchlo dodáva celý rad modelov" a model 3.5 Pro v súčasnosti testuje s partnermi.
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