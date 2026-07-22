📉 Wall Street sa obáva vrcholu býčieho trhu AI. Majú polovodiče za sebou svoje najlepšie obdobie?

Už mnoho rokov Wall Street od polovodičov neočakáva len rekordné výsledky, ale trvalé zrýchľovanie rastu. Čoraz viac signálov naznačuje, že sektor polovodičov sa môže blížiť k vrcholu dynamiky rastu tržieb a ziskov. To môže viesť k pomalému, pre burzové cykly tak typickému oslabovaniu momentu. Paradoxne ani rekordné výsledky TSMC a veľmi silné vyhliadky AI nemusia stačiť, ak trh dospeje k záveru, že najlepšia dynamika je už za spoločnosťami.
Kľúčové fakty
- Wall Street očakáva približne 23,6 % rast ziskov spoločností z S&P 500 v druhom kvartáli, no historicky konečná dynamika často stúpala až k takmer 29 %.
- Sektor polovodičov zostáva lídrom rastu ziskov, avšak podľa výhľadov práve v druhom kvartáli 2026 môže dosiahnuť vrchol súčasného cyklu.
- TSMC zverejnilo rekordné výsledky a zvýšilo výhľad na tretí kvartál, čím potvrdilo veľmi silný dopyt po najvyspelejších čipoch pre AI.
- Napriek skvelým fundamentom je reakcia trhu zmiešaná, čo ukazuje, že pre investorov je čoraz dôležitejšie tempo budúceho rastu než samotné rekordné výsledky.
Rekordné výsledky už nemusia stačiť
Sezóna výsledkov v USA sa začala veľmi silno. Podľa údajov FactSet analytici v súčasnosti očakávajú 23,6 % rast ziskov spoločností z indexu S&P 500, a ak sa udrží historický trend pozitívnych prekvapení, konečná dynamika by mohla prekročiť 29 % – čo by bol najvyšší výsledok od konca roka 2021.
Zároveň až 89 % prvých spoločností, ktoré zverejnili výsledky, prekonalo výhľady EPS. Problém však spočíva v tom, že trh už odráža veľmi optimistický scenár. V sektoroch, ktoré zodpovedajú za väčšinu rastu indexu – predovšetkým v polovodičoch – sú očakávania dnes mimoriadne vysoké.
To znamená, že aj rast ziskov o 30 % medziročne môže byť vnímaný ako nedostatočný, ak investori dospejú k záveru, že dynamika práve dosahuje svoj vrchol. Výhľady Wall Street naznačujú, že sektor polovodičov môže dosiahnuť vrchol dynamiky rastu ziskov práve v druhom kvartáli 2026.
Hoci analytici stále očakávajú pôsobivý rast ziskov na úrovni približne 114 % medziročne pre výrobcov čipov, nasledujúce kvartály majú priniesť postupné spomaľovanie tempa rastu. To neznamená zhoršenie fundamentov odvetvia, ale efekt čoraz vyššej porovnávacej základne po rekordnom boome poháňanom investíciami do umelej inteligencie. Pre investorov bude preto kľúčové nielen to, či spoločnosti budú prekonávať výhľady, ale aj to, či budú schopné opätovne zvýšiť očakávania na ďalšie kvartály.
Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Apollo Global Management
TSMC ukázalo silu AI, no zároveň dvíha latku
Minulý týždeň najväčší výrobca čipov na svete, TSMC opäť dokázalo, že zostáva najväčším beneficientom globálneho boomu umelej inteligencie. V druhom kvartáli spoločnosť zvýšila tržby o 36 % medziročne na 40,2 mld. USD a čistý zisk vzrástol až o 77 %. Vedenie zároveň zvýšilo výhľad na tretí kvartál, pričom očakáva tržby na úrovni 44,6 – 45,8 mld. USD a hrubú maržu dosahujúcu 65 – 67 %.
Predseda TSMC tiež zdôraznil, že dopyt po najvyspelejších čipoch pre AI by mal zostať veľmi silný minimálne do rokov 2029 – 2030. Z fundamentálneho hľadiska je teda ťažké hovoriť o náznakoch spomaľovania prevádzkovej činnosti.
Práve takéto dobré výsledky však spôsobujú, že očakávania voči celému sektoru sú ešte vyššie. Čím silnejšie správy zverejňujú lídri trhu, tým ťažšie je pre nasledujúce kvartály pozitívne prekvapiť investorov.
ASML a TSMC ukazujú, že AI naďalej poháňa fundamenty
Údaje TSMC zároveň potvrdzujú, že najväčšie peniaze sa naďalej sústreďujú v najvyspelejších technológiách výroby čipov. Procesy 3 nm sa už podieľajú na približne 30 % tržieb spoločnosti, pričom technológie pod 7 nm generujú spolu až 77 % predaja. TSMC zároveň spustilo nasadzovanie procesu 2 nm, ktorý sa má stať ďalším motorom rastu v najbližších rokoch – AI nestráca priazeň a premieta sa do reálneho biznisu.
Podobný obraz vyplýva z výsledkov ASML. Výrobca litografických strojov zostáva kľúčovým dodávateľom pre svetový trh polovodičov a ťaží z rekordného dopytu po zariadeniach využívaných pri výrobe najvyspelejších čipov pre AI. ASML aj TSMC zhodne uvádzajú, že najväčším obmedzením dnes nie je dopyt, ale tempo rozširovania výrobných kapacít.
Máme teda dôkaz, že fundamenty sektora zostávajú veľmi silné. Trh však čoraz častejšie hľadí nie na to, či spoločnosti zlepšujú výsledky, ale či sú schopné udržať mimoriadne vysokú dynamiku rastu počas ďalších rokov. Práve tento rozdiel môže rozhodovať o tom, ktoré spoločnosti budú naďalej poháňať býčí trh AI a ktoré začnú strácať burzový moment. Pripomenúť treba aj to, že akcie Cisco klesali po roku 2000, hoci spoločnosť vykazovala rekordné tržby a zisky – bez ohľadu na to, čo sa dialo s jej akciami.
Graf ceny akcií TSMC.US (interval D1)
Zdroj: xStation5
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