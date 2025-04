VIX klesá o takmer 3 % a vymazáva včerajšie zisky 📉 Futures na Wall Street mierne rastú

Futures na index volatility CBOE VIX (VIX) dnes klesajú o takmer 3 %. Poklesy z včerajšej seansy, keď futures na indexy S&P 500 a Nasdaq 100 stratili viac ako 3 %, sa zmiernili – US500 a US100 pred otvorením amerického trhu rastú približne o 0,8 až 1 %.

Po dnešnom americkom obchodovaní zverejní výsledky spoločnosť Tesla a vo štvrtok aj spoločnosť Alphabet (GOOGL.US). To pravdepodobne udrží zvýšenú volatilitu v technologickom sektore – a tým aj v indexe S&P 500 – ešte nejaký čas. Výsledky spoločnosti Verizon dnes spôsobili pokles jej akcií o takmer 5 %, zatiaľ čo akcie GE Aerospace a Lockheed Martin po zverejnení výsledkov rastú o 1 až 2 %.

Okrem výsledkov Tesly budú vo štvrtok obzvlášť pozorne sledované výsledky spoločnosti Alphabet, ktoré by mohli poskytnúť lepší prehľad o aktuálnom stave a výhľade technologického sektora. Očakáva sa zvýšená volatilita pri akciách veľkých technologických firiem, najmä v oblasti cloudových služieb (Amazon, Microsoft) a digitálnej reklamy (Meta Platforms). Pokles indexu VIX sa zrýchlil po tom, čo sa benchmark priblížil k hranici „strachu“ okolo úrovne 30.

VIX (H1 interval)

Zlepšenie sentimentu na amerických akciových trhoch pravdepodobne povedie k naplneniu formácie „medvedej vlajky“ na indexe VIX. V prípade VIX to naznačuje ďalší pokles očakávanej volatility a potenciálny odraz amerických indexov smerom nahor. Kľúčová úroveň sa aktuálne nachádza okolo hodnoty 27. Pokles pod túto úroveň by mohol naznačiť, že kontrolu nad vývojom VIX preberajú „predajcovia,“ čo by mohlo spustiť ďalší zostupný impulz.

Zdroj: xStation5

