VIX predlžuje straty uprostred pozitívnej nálady na Wall Street 📉

Futures na index volatility CBOE VIX (VIX) dnes klesajú o takmer -0,7 %, čím predlžujú silné zostupné momentum. Pokles je ťahaný viacerými faktormi, ktoré robia akcie a rizikové aktíva atraktívnymi pre investorov napriek historicky vysokým valuáciám. Dnes futures na americké indexy, ako US100 a US500, rastú o 0,1–0,15 %, zatiaľ čo US30 a US200 pridávajú takmer 0,3 %.
- Forward 12-mesačný pomer ceny k tržbám (price-to-earnings ratio) pre spoločnosti z indexu S&P 500 je 22,1, oproti 5-ročnému priemeru 19,9 a 10-ročnému priemeru 18,5. Investori teraz dúfajú, že summit Putin–Trump na Aljaške uvoľní geopolitické napätie a možno spôsobí prudší pokles cien energetických komodít – najmä ak sa dosiahne mierové riešenie na Ukrajine a USA zmiernia sankcie na ruské zdroje, vrátane ropy. Taký scenár by znížil riziko inflácie.
Podľa prieskumu Bank of America FMS očakáva 78 % portfólio manažérov zníženie úrokových sadzieb v USA počas nasledujúcich 12 mesiacov, zatiaľ čo pravdepodobnosť recesie klesla na najnižšiu úroveň od januára 2025. Alokácie do akcií tiež rastú. Prieskum vidí najvyššiu šancu na obsadenie postu predsedu Fedu pre Wallera, tesne nasledovaného Kevinom Hassettem. Najväčšími rizikami zostáva obchodná vojna a vyššia inflácia, ktoré by mohli zabrániť Fedu v znižovaní sadzieb.
Graf VIX (interval H1)
Futures na VIX sa obchodujú v klesajúcom cenovom kanáli, pričom silná rezistencia by sa mohla objaviť okolo 17,3 (50-periodický exponenciálny kĺzavý priemer – EMA50).
Zdroj: xStation5
Po každom z posledných dvoch rolloverov VIX sa index vrátil k silnému zostupnému trendu a očakávania zníženia sadzieb v USA znamenajú, že investori necítia veľkú potrebu „zaistiť“ volatilitu, napriek potenciálne priaznivým sezónnym vzorcom pre index v nasledujúcich týždňoch.
Zdroj: xStation5
V prvom rade treba spomenúť, že výsledková sezóna v USA bola veľmi silná. Spoločnosti z oblasti Big Tech vykázali rastúce tržby aj zisky, čo zmiernilo obavy z „prestrelenej valuácie“. Podľa údajov FactSet vzrástli tržby spoločností z indexu S&P 500 v priemere o 11,8 % a až 81 % firiem reportovalo tržby aj zisky nad očakávania Wall Street. Štyridsať spoločností vydalo pozitívny výhlaď na nasledujúce štvrťroky, zatiaľ čo 38 firiem zverejnilo negatívny výhlaď.
Zdroj: FactSet
