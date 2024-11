Volkswagen plánuje uzatvorenie troch závodov v Nemecku, ohrozené sú desaťtisíce pracovných miest

Volkswagen zvažuje zatvorenie až troch svojich závodov v Nemecku, čo by mohlo zásadne ovplyvniť nemecký priemysel a zamestnanosť. Tento krok, ktorý by bol prvý v histórii automobilky, by mohol ohroziť desaťtisíce pracovných miest. Volkswagen taktiež plánuje zmenšovanie veľkosti zostávajúcich závodov, outsourcing niektorých pozícií a zmrazenie platov do roku 2027.

Na tento krok zareagovali odbory okamžitými štrajkami, ktoré budú pokračovať, kým nebudú splnené požiadavky zamestnancov, vrátane zvýšenia miezd. Predsedníčka podnikovej rady, Daniela Cavallo, uviedla, že vedenie spoločnosti to myslí vážne a nejde len o vyjednávaciu taktiku.

Tento krok prichádza v čase, keď čínska konkurencia spôsobuje pokles predaja nemeckých vozidiel a keď sa Európska únia zaväzuje k prechodu na elektromobily a k klimatickej neutralite do roku 2050. Spoločnosť čelí ekonomickým tlakom, vrátane vysokých nákladov na energie a práce v Nemecku. Situáciu zhoršujú aj plány na uzatvorenie závodu v Bruseli.

Tento ekonomický tlak ovplyvňuje aj vládu kancelára Olafa Scholza, ktorý čelí kritike za nedostatočné opatrenia na podporu priemyslu. Politická opozícia ho vyzýva na rezignáciu, ak nebude schopný situáciu riešiť.