Volkswagen predlžuje spoluprácu s Amazon Web Services, AI má znížiť náklady vo výrobe

Automobilka Volkswagen oznámila predĺženie spolupráce so spoločnosťou Amazon Web Services (AWS) o ďalších päť rokov. Partnerstvo sa zameriava na rozvoj digitálnej výrobnej platformy Digital Production Platform (DPP), ktorá prepája výrobné závody do tzv. factory cloud.
DPP je už nasadená v 43 výrobných závodoch v Európe, Severnej a Južnej Amerike, pričom Volkswagen celosvetovo prevádzkuje viac ako 114 tovární. Vďaka využitiu umelej inteligencie systém umožňuje optimalizáciu zložitých procesov pri výrobe automobilov, čo vedie k vyššej efektivite a nižším nákladom.
Podľa spoločnosti by mali digitálne nástroje v strednodobom horizonte priniesť úspory v desiatkach miliónov eur. Tento krok je súčasťou rozsiahlej restrukturalizácie, ktorá sa zameriava na zefektívnenie výroby a znižovanie nákladov.
„Našou ambíciou je stať sa globálnym technologickým lídrom v automobilovom priemysle. Preto dôsledne digitalizujeme a prepájame našu spoločnosť vo všetkých oblastiach,“ uviedla Hauke Stars, šéfka IT divízie Volkswagenu.
Rozšírenie spolupráce s AWS tak ukazuje snahu Volkswagenu spojiť tradičnú výrobu s modernými technológiami a využiť potenciál AI na zlepšenie konkurencieschopnosti na globálnom trhu.
Graf VOW1.DE (D1)
Akcie spoločnosti Volkswagen sa aktuálne obchodujú na úrovni 103,20 EUR a po silnom rastovom pohybe testujú stabilitu v blízkosti nedávnych maxím. Cena sa nachádza výrazne nad kĺzavými priemermi – EMA 50 na 98,17 EUR a SMA 100 na 96,19 EUR, čo potvrdzuje obrat trendu smerom nahor. RSI dosahuje hodnotu 59,8, teda v blízkosti neutrálnej zóny, no stále pod hranicou prekúpenosti. To naznačuje, že na trhu je priestor pre pokračovanie rastu. MACD sa nachádza v pozitívnom pásme a potvrdzuje býčí moment, aj keď posledné sviečky naznačujú mierne spomalenie.
Zdroj: xStation5
