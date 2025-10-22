Volkswagen varuje zamestnancov pred možnými výpadkami výroby pre spor o Nexperiu

- Volkswagen varoval zamestnancov pred možnými krátkodobými výpadkami výroby v dôsledku sporu o Nexperiu.
- Dodávky čipov zatiaľ neboli narušené, no situácia je neistá a napätá.
- Spoločnosť zvažuje možnosť skráteného pracovného času (kurzarbeit) s podporou štátu.
- Geopolitický spor medzi Čínou a Holandskom môže negatívne ovplyvniť celý európsky automobilový sektor.
- Volkswagen varoval zamestnancov pred možnými krátkodobými výpadkami výroby v dôsledku sporu o Nexperiu.
- Dodávky čipov zatiaľ neboli narušené, no situácia je neistá a napätá.
- Spoločnosť zvažuje možnosť skráteného pracovného času (kurzarbeit) s podporou štátu.
- Geopolitický spor medzi Čínou a Holandskom môže negatívne ovplyvniť celý európsky automobilový sektor.
Spoločnosť Volkswagen varovala svojich zamestnancov pred rizikom krátkodobého narušenia výroby, ktoré by mohlo vzniknúť v dôsledku medzinárodného sporu o výrobcu čipov Nexperia. Firma zatiaľ nečelí priamemu nedostatku čipov, no podľa interného listu, na ktorý upozornil denník Bild, nemožno vzhľadom na dynamický vývoj vylúčiť dopady na produkciu v blízkej dobe.
Nexperia je holandský výrobca čipov s čínskym vlastníckym podielom, čo z neho robí predmet rastúceho geopolitického napätia medzi Európou a Čínou. Napriek nedávnym rokovaniam medzi čínsko-holandskými ministrami hospodárstva zatiaľ nedošlo k dohode, čo zvyšuje neistotu ohľadom budúcnosti dodávateľského reťazca pre európske automobilky.
Volkswagen v utorok oznámil, že pripravuje plánované pozastavenie výroby dvoch kľúčových modelov, pričom zdôraznil, že tieto kroky nesúvisia priamo so sporom o Nexperiu. Napriek tomu sa objavujú správy, že spoločnosť rokuje s úradmi práce o možnosti využitia kurzarbeitu, teda skráteného pracovného času s podporou štátu, čo by mohlo zasiahnuť až desaťtisíce zamestnancov. VW sa k týmto informáciám odmietol vyjadriť.
Na problém upozornilo aj nemecké združenie automobilového priemyslu VDA, ktoré varovalo, že spor o Nexperiu môže čoskoro vážne narušiť výrobu v celom automobilovom sektore.
Graf VOW1.DE (D1):
Akcie Volkswagenu pokračujú v klesajúcom trende a aktuálne sa obchodujú na úrovni 90,70 EUR, teda pod oboma kĺzavými priemermi – EMA 50 (95,50 EUR) a SMA 100 (95,92 EUR), čo potvrdzuje pretrvávajúce medvedie technické nastavenie. RSI dosahuje hodnotu 37,9, čo poukazuje na rastúci predajný tlak, aj keď zatiaľ nedošlo k dosiahnutiu úrovne prepredanosti.
MACD zostáva v záporných hodnotách, pričom histogram nenaznačuje žiadne známky pozitívneho obratu – naopak, prevláda negatívne momentum.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Huntington Bancshares kupuje Cadence Bank za 7,4 miliardy USD
Investori UnitedHealth veria v obrat vďaka návratu bývalého CEO
Exxon Mobil žaluje Kaliforniu kvôli zákonom o klimatickej transparentnosti
Novartis kupuje Avidity Biosciences za 12 miliárd USD
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.