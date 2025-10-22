US OPEN: Začína sezóna „meme akcií“?

- Akcie Beyond Meat (BYND.US) v posledných dňoch vzrástli o viac než 100 %, vrátane predobchodného obchodovania 22. októbra.
- Netflix a Texas Instruments oslabujú po zverejnení výsledkov za 3. štvrťrok.
- Zlato pokračuje v korekcii a akcie ťažiarov zaznamenali najväčší pokles od roku 2020.
- Výsledky Tesly a IBM budú zverejnené po uzavretí obchodovania na Wall Street.
Indexy S&P 500 a Nasdaq 100 včera oslabili, no z úrovní veľmi blízko historických maxím. Futures stratili pôdu pod nohami aj počas dnešného obchodovania, a to v dôsledku neistoty okolo obchodnej politiky USA a Číny. Donald Trump včera naznačil, že stretnutie s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom sa možno neuskutoční, čo zvýšilo obavy z možného výrazného zvýšenia ciel voči Číne od začiatku novembra. Niektoré tlačové agentúry však uvádzajú, že prípravy na cestu prezidenta USA na summit APEC v Južnej Kórei naďalej prebiehajú, čo naznačuje, že stretnutie ešte nie je vylúčené.
Včera došlo k prudkým poklesom nielen pri zlate, ktoré stratilo viac ako 5 % svojej hodnoty a dnes pokračuje v výpredaji. Indexy producentov zlata zaznamenali ešte výraznejší pokles – podľa agentúry Bloomberg klesol VanEck Gold Miners ETF o takmer 10 %, čo predstavuje najväčší denný pokles od roku 2020.
Sezóna výsledkov v USA pokračuje, no úvodné výsledky technologických firiem zatiaľ sklamali. Netflix oznámil výrazne nižší zisk, než sa očakávalo, a to pre pokles marží a jednorazovú daňovú položku. Tržby však naznačujú potenciál do budúcnosti. Texas Instruments sklamal predovšetkým výhľadom na ďalšie kvartály, čo znepokojilo trh.
Aj keď sa trhové podmienky javia ako čoraz nestabilnejšie, pozornosť investorov sa presúva k tzv. „meme akciám“. Beyond Meat, výrobca rastlinných náhrad mäsa, ktorý predtým stratil takmer 95 % hodnoty, za posledných päť dní vzrástol o viac než 360 %. Dnes v predobchodnej fáze posilnil až o 100 % a dosiahol úroveň blízku 7 USD.
Technický výhľad pre US500
Index US500 sa pohybuje blízko včerajšieho záveru a na začiatku seansy vykazuje len mierne zmeny. Futures sú približne 0,5 % od historických maxím. Za zmienku stojí, že výpredaj na trhu drahých kovov sa zatiaľ neprenáša na akciový trh. ETF VanEck Gold Miners (GDX.UK) zaznamenal v posledných dňoch výrazné straty.
V nasledujúcich dňoch nás čakajú kľúčové výsledky amerických technologických spoločností, ktoré určia ďalší vývoj indexov v USA.
Zreteľný knot na úrovni 6 800 bodov by bol silným medvedím signálom, zatiaľ čo zatvorenie sviečky s výrazným telom nad touto úrovňou by predstavovalo ďalší rastový signál.
Dnes a zajtra budú zverejnené výsledky spoločností Tesla a Amazon, čo môže byť kľúčové pre budúci vývoj indexu.
Firemné správy
- Akcie výrobcu rastlinných náhrad mäsa Beyond Meat (BYND.US) vzrástli z približne 0,5 USD na takmer 4 USD v utorok a v premarkete v stredu dosiahli takmer 7 USD. Rastu pomohli pozitívne správy, konkrétne distribučná dohoda s Walmartom, najväčším maloobchodným reťazcom v USA, a zaradenie akcie do ETF zameraného na meme akcie. Podľa komentárov z trhu sa špekuluje, že spoločnosť by mohla dosiahnuť zisk na ročnej báze a potenciálne dosiahnuť cenu 6 USD za akciu. Treba však zdôrazniť, že tento rast zatiaľ nie je podložený fundamentálnymi údajmi.
- Akcie Netflixu (NFLX.US) klesajú po otvorení o takmer 7 % po zverejnení kvartálnych výsledkov. Zisk výrazne zaostal za očakávaniami pre daňový spor s Brazíliou.
- Texas Instruments (TXN.US) oslabuje po otvorení o približne 9 %, najmä kvôli slabšiemu výhľadu na ďalšie kvartály. Spoločnosť naznačila, že dopyt po čipoch môže čoskoro dosiahnuť vrchol, čo súvisí so spomalením objednávok.
- Warner Bros (WBD.US) rastie druhý deň po sebe, dnes o takmer 3 %, po správach o možných záujemcoch o časti biznisu. Záujem údajne prejavili Netflix a Comcast, zatiaľ čo predošlá ponuka na prevzatie od Paramountu bola zamietnutá.
- Alphabet (GOOGL.US) posilňuje približne o 2 %, keďže pokračujú rokovania so spoločnosťou Anthropic o nákupoch výpočtovej kapacity v dátových centrách – potenciálne v hodnote desiatok miliárd dolárov. Anthropic je známy svojím AI modelom Claude, ktorý si rýchlo získava popularitu.
- Akcie Intuitive Surgical (ISRG.US), výrobcu zdravotníckych robotov Da Vinci, rastú po otvorení o 18 %, po zvýšení výhľadu tržieb.
- Akcie AT&T (T.US) posilnili v aftermarkete po silných výsledkoch za predchádzajúci kvartál, no na začiatku dnešného obchodovania klesajú o približne 2 %. Spoločnosť zaznamenala vyšší ako očakávaný nárast predplatiteľov – 405 000 oproti očakávaným 334 000. Zisk na akciu dosiahol 54 centov, pričom tržby mierne zaostali (30,7 miliardy USD).
