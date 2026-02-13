Volkswagen zostáva verný elektromobilite aj po zmene klimatickej politiky USA

- Volkswagen potvrdzuje pokračovanie svojej transformácie smerom k nízkouhlíkovým vozidlám.
- Zmena klimatickej politiky USA nemení dlhodobé plány spoločnosti.
- Automobilka prispôsobuje svoju stratégiu špecifickým podmienkam jednotlivých trhov.
- Elektrifikácia zostáva kľúčovým pilierom budúceho rozvoja.
Volkswagen potvrdil, že jeho dlhodobá stratégia transformácie smerom k efektívnejším a nízkouhlíkovým vozidlám zostáva nezmenená aj po nedávnom oslabení klimatických regulácií v Spojených štátoch zo strany administratívy prezidenta Donalda Trumpa.
Spoločnosť zdôraznila, že bez ohľadu na politický alebo regulačný vývoj bude naďalej sledovať svoju dlhodobú transformačnú stratégiu. Volkswagen tiež uviedol, že ako globálny výrobca zohľadňuje špecifické podmienky jednotlivých trhov a prispôsobuje svoje plánovanie miestnym regulačným požiadavkám.
Toto vyhlásenie prichádza v čase, keď zmeny v klimatickej politike USA vyvolali otázky o tempe prechodu na elektrickú mobilitu a prísnejších emisných normách. Volkswagen však jasne uvádza, že jeho investície do elektrifikácie, vývoja batérií a znižovania emisií nie sú závislé od jediného trhu.
Z pohľadu investorov je kľúčové, že spoločnosť potvrdzuje kontinuitu svojej stratégie a neplánuje zásadnú zmenu smerovania k elektrifikácii, aj keď regulačné prostredie v USA môže byť v krátkodobom horizonte menej prísne.
Graf VOW1.DE (D1)
Akcie spoločnosti Volkswagen sa obchodujú za cenu okolo 102,20 EUR a pohybujú sa v úzkom konsolidačnom rozpätí po predchádzajúcom raste na úroveň nad 108 EUR. Trh sa tak posunul z fázy dynamického rastu do bočného pohybu. Cena sa v súčasnosti drží tesne nad EMA 50 (102,44 EUR) a nad SMA 100 (99,26 EUR). Skutočnosť, že akcie sa obchodujú nad oboma kĺzavými priemerkami, potvrdzuje, že strednodobý trend zostáva technicky pozitívny, aj keď krátkodobá dynamika slabne. RSI sa nachádza v neutrálnej oblasti, čo naznačuje rovnováhu medzi kupujúcimi a predávajúcimi bez známok prekúpenosti alebo prepredanosti.
Kľúčový odpor zostáva v rozmedzí 104 – 106 EUR, ktorého prelomenie by mohlo otvoriť priestor pre opätovné testovanie maxím okolo 108 – 110 EUR. Naopak, podpora sa nachádza v rozmedzí 99 – 100 EUR, kde leží SMA 100 a predchádzajúce cenové reakcie. Prelomenie pod túto úroveň by znamenalo zhoršenie technického obrazu.
Zdroj: xStation5
