US OPEN: Trh hľadá smer po inflačných dátach

Posledná seansa turbulentného týždňa sa na Wall Street začína v neistom duchu. Investori dnes dostali dôležité údaje o inflácii, ale zdá sa, že to stále nemá vplyv na hodnotenie. Sezóna zverejňovania výsledkov stále prebieha, akcionári však zdá sa prikladajú väčší význam nálade ako údajom. Hlavné americké indexy obmedzujú pohyby na menej ako 0,5 %.
Údaje spoločnosti BlackRock naznačujú, že napriek nedávnym obavám o kvalitu a stav spoločností, ktoré ťažia z revolúcie v oblasti umelej inteligencie, prílev retailových investorov do fondov investujúcich do technologického sektora dosahuje rekordné úrovne.
Donald Trump zdôrazňuje potrebu rokovaní s Iránom, ale jeho konanie naznačuje opak. Americká vláda pošle na Blízky východ ďalšiu lietadlovú loď spolu s eskortou.
Makroekonomické údaje:
V USA boli zverejnené údaje o inflácii za január 2026.
- Medziročná inflácia dosiahla 2,4 % oproti očakávaniam 2,5 %. Na mesačnej báze bola hodnota 0,2 % oproti očakávaniam 0,3 %.
- Jadrová inflácia bola v súlade s očakávaniami na úrovni 2,5 % medziročne a 0,3 % medzimesačne.
US100 (D1)
Kupujúci nedokázali získať späť úrovne nad 23,6 % Fibonacciho úrovňou, čo signalizuje slabý dopyt a postupnú stratu dynamiky. Pre predajcov je hlavným cieľom odpor na 61,8 % Fibonacciho úrovni, ktorého prelomenie by mohlo otvoriť cestu k hlbšej korekcii. Než k tomu dôjde, musí byť prekonaná 50 % Fibonacciho úroveň. Určitú podporu ceny poskytuje RSI, ktorý klesol blízko k prekúpenému teritóriu. Zdroj: xStation5
Správy o spoločnosti:
- Arista Network (ANET.US): Výrobca elektroniky vzrástol o viac ako 6 % po silných výsledkoch. Spoločnosť prekonala očakávania v oblasti ziskov aj tržieb. Vedenie uviedlo, že napriek tlakom na náklady zo strany pamäťových komponentov, ziskové marže v nadchádzajúcich kvartáloch zostávajú nez ohrozené.
- Applied Materials (AMAT.US): Akcie vzrástli o viac ako 10 % po jasnom prekonaní očakávaní trhu počas konferenčného hovoru o zisku a optimistických predpovediach tržieb na nasledujúce štvrťroky.
- Pinterest (PINS.US): Akcie sociálnej platformy klesli až o 20 % po sklamaní výsledkami. Výsledky za 4. štvrťrok ukázali, že EPS aj tržby boli mierne pod očakávaniami, ale na hodnotení sa podpísali pesimistické prognózy tržieb do budúcnosti.
- Alibaba (BABA.US): Americká vláda zvažuje zaradenie spoločnosti Alibaba na zoznam subjektov, na ktoré sa vzťahujú vývozné obmedzenia (1260H); akcie klesli o približne 2 %.
- Rivian (RIVN.US): Výrobca elektrických vozidiel posilnil o viac ako 20 % po oznámení predpokladov predaja nového modelu automobilu spoločnosti.
