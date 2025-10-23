Volvo Cars prekonáva odhady zisku vďaka rýchlym úsporám a návratu CEO Håkana Samuelssona

- Prevádzkový zisk Volvo Cars v 3Q dosiahol 5,9 mld. SEK, oproti očakávaniam na úrovni 1,6 mld. SEK.
- Akcie zareagovali rastom až o 40 %, čo predstavuje historicky výnimočný pohyb.
- Úspory, zníženie investícií a zameranie na marže nahradili pokles tržieb a slabší dopyt po elektromobiloch (EV).
- Zmeny v colnej politike USA znížia očakávaný negatívny dopad na zisk len na 1 %.
- Prevádzkový zisk Volvo Cars v 3Q dosiahol 5,9 mld. SEK, oproti očakávaniam na úrovni 1,6 mld. SEK.
- Akcie zareagovali rastom až o 40 %, čo predstavuje historicky výnimočný pohyb.
- Úspory, zníženie investícií a zameranie na marže nahradili pokles tržieb a slabší dopyt po elektromobiloch (EV).
- Zmeny v colnej politike USA znížia očakávaný negatívny dopad na zisk len na 1 %.
Automobilka Volvo Cars zaznamenala v treťom štvrťroku výrazný obrat, keď prevádzkový zisk dosiahol 5,9 miliardy švédskych korún (627 miliónov USD), čím viac než trojnásobne prekonala analytický konsenzus, ktorý bol nastavený na 1,6 miliardy SEK. Akcie spoločnosti v reakcii vyskočili až o 40 %, čo predstavuje najväčší denný rast za posledné roky a návrat na cenové úrovne z júla 2024.
Za týmto výsledkom nestojí rast tržieb (tie medziročne klesli o 7 %) ani boom elektromobility – plne elektrické vozidlá tvorili menej než štvrtinu predajov. Kľúčovým faktorom bol návrat Håkana Samuelssona do čela firmy, ktorý počas šiestich mesiacov radikálne znížil náklady. Spoločnosť zrušila 3 000 pracovných miest, spomalila investície a presmerovala stratégiu z rastu na ziskovosť a cash flow.
Hrubá marža vzrástla na 24,4 % z predchádzajúcich 17,7 %, a to najmä vďaka úsporám v dodávateľskom reťazci skupiny Geely (majoritný vlastník) a modernizácii kľúčového modelu XC60. Analytici označujú výsledok ako čisto „interný výkon“ manažmentu, bez výraznej podpory zo strany trhu.
Volvo zároveň zmiernilo očakávania ohľadom negatívneho dopadu amerických ciel. Tie boli od 1. augusta znížené z 27,5 % na 15 % vďaka dohode medzi EÚ a USA. Vďaka tomu a vyšším cenám vozidiel teraz Volvo očakáva dopad na EBIT len vo výške 1 %, namiesto pôvodne odhadovaných 1–2 %.
Graf VOLCARB.SE (D1)
Cena akcií Volvo Cars vyskočila až na 30,78 SEK, aktuálne sa obchoduje na úrovni 30,14 SEK. Cena výrazne prerazila nad kĺzavé priemery EMA 50 (20,49 SEK) a SMA 100 (19,13 SEK), čím bol technicky potvrdený silný býčí trend. Vzhľadom na intenzitu pohybu sa akcie obchodujú vysoko nad priemermi, čo krátkodobo zvyšuje riziko korekcie. RSI dosahuje hodnotu 80,4, čo signalizuje extrémnu prekúpenosť. Takto vysoké RSI často prichádza po prudkom raste a môže byť signálom na krátkodobé vyberanie ziskov.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Dennie zhrnutie: Inflácia klesá, trhy rastú
Procter & Gamble: Po výsledkoch
Akcie Grindr vyskočili o viac než 21 % v dôsledku záujmu o odkúpenie spoločnosti
Režim „Mad Max“ – Má Tesla problém?
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.