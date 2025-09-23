Volvo rozšíri výrobu v USA, chystá nový hybridný model kvôli clám

Švédska automobilka Volvo Cars oznámila, že do konca tohto desaťročia spustí výrobu nového hybridného modelu v USA, čím reaguje na dovozné clá presadzované prezidentom Donaldom Trumpom. Nový model má byť určený výhradne pre americký trh a má zvýšiť využitie výrobných kapacít závodu v štáte Južná Karolína.
Továreň v súčasnosti produkuje výhradne elektrické SUV EX90 a model Polestar 3, avšak výroba týchto modelov využíva len zlomok ročnej kapacity závodu, ktorá predstavuje 150 000 vozidiel. Rozšírenie portfólia má za cieľ nielen obísť vysoké americké clá na dovoz európskych áut, ale aj podporiť miestnu zamestnanosť a priemyselné investície, uviedol prezident americkej divízie Luis Rezende.
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarmaOtvoriť účet Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
Zatiaľ neboli zverejnené podrobnosti o novom hybridnom modeli, no ten zapadá do upravenej stratégie Volva, ktorá počíta s pokračujúcim predajom hybridov aj po roku 2030. Pôvodný plán prejsť výhradne na elektromobily bol minulý rok prehodnotený kvôli reálnym trhovým a politickým tlakom.
V súlade s touto zmenou automobilka už skôr oznámila, že od roku 2026 presunie výrobu populárneho SUV XC60 do amerického závodu. Aktuálne rozhodnutie prichádza aj symbolicky – v čase, keď Volvo oslavuje 70 rokov pôsobenia na americkom trhu.
Napriek júlovej obchodnej dohode medzi USA a Európskou úniou, ktorá má znížiť clá na európske vozidlá na 15 %, zatiaľ nedošlo k jej zavedeniu do praxe. Dovozcovia preto stále čelia clu vo výške 27,5 %, čo núti výrobcov hľadať alternatívne výrobné riešenia priamo na americkej pôde.
Graf VOLCARB.SE (D1)
Akcie spoločnosti Volvo Cars sa obchodujú za 19,29 SEK a po dlhšom období konsolidácie vykazujú známky možného obratu trendu. Cena sa aktuálne drží nad oboma kĺzavými priemermi – EMA 50 (19,03 SEK) a SMA 100 (18,50 SEK) – čo je technicky pozitívny signál.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.