Výhľad Alphabetu na 3Q25 – čo môžeme očakávať?

- Alphabet sa približuje k historickému míľniku 100 miliárd USD vo štvrťročných tržbách, čo zdôrazňuje účinnosť jej stratégie rastu v oblasti AI a cloudu.
- Rastúce kapitálové investície (približne 85 miliárd USD v roku 2025) síce vyvíjajú krátkodobý tlak na marže, no zároveň posilňujú základy dlhodobého rastu.
- Google Search, YouTube a Google Cloud zostávajú hlavnými hnacími silami rastu, ktoré podporujú pozíciu Alphabetu ako globálneho technologického lídra.
Alphabet dnes po uzavretí trhov zverejní výsledky hospodárenia za tretí kvartál 2025. Čo môžeme od technologického giganta očakávať a bude rally poháňaná umelou inteligenciou pokračovať? Dnešná správa bude jedným z najdôležitejších testov pre trh, keďže ukáže, či rekordné investície Alphabetu do AI a Google Cloud vedú k rastúcim tržbám a ziskom.
Po zmiešaných výsledkoch Tesly budú investori pozorne sledovať, či Alphabet potvrdí silu AI trendu a udrží si pozíciu technologického lídra.
Trhy očakávajú tržby v rozmedzí 99,5–99,7 miliardy USD, čo predstavuje medziročný rast približne 13 %. Je tu silná šanca, že Alphabet po prvýkrát v histórii prekročí hranicu 100 miliárd USD vo štvrťročných tržbách – čo by znamenalo symbolický míľnik a potvrdilo by efektívnosť stratégie investícií do AI a expanzie Google Cloud.
Správa za 3Q by mala preukázať pokračujúci silný rast tržieb, pričom hlavnými ťahúňmi zostávajú digitálna reklama a cloudové služby. Kľúčové piliere obchodného modelu Alphabetu sú Google Search, YouTube a Google Cloud.
Zisk na akciu (EPS) sa odhaduje na približne 2,29 USD, čo znamená 7–8 % medziročný rast. Ziskovosť by mala rásť len mierne, pretože vysoké kapitálové výdavky na AI a cloudovú infraštruktúru krátkodobo znižujú marže. Trhy však sústredia pozornosť na dlhodobý potenciál týchto investícií, ktoré by mohli posilniť postavenie Alphabetu ako globálneho technologického lídra.
Kapitálové výdavky na rok 2025 sa odhadujú na približne 85 miliárd USD, čo predstavuje rekordnú úroveň. Prostriedky sú určené na rozšírenie dátových centier, vývoj AI hardvéru a softvéru, ako aj na nábor technických špecialistov. Napriek tomu, že rastúce prevádzkové náklady a odpisy znižujú ziskovosť, trh očakáva postupné zlepšenie marží vďaka škálovaniu prevádzky a efektívnejšiemu využitiu infraštruktúry.
Google Search zostáva hlavným zdrojom tržieb a naďalej si udržiava trhový podiel nad 90 %. Alphabet pokračuje v posilňovaní AI schopností vo vyhľadávaní, čo používateľom umožňuje zadávať zložitejšie dopyty a získavať multimodálne a kontextové odpovede. V dôsledku toho rastie angažovanosť používateľov a priemerná dĺžka dopytu sa zdvojnásobila.
Nové AI funkcie sú už dostupné na viac ako 300 miliónoch zariadení, pričom AI Overviews oslovujú viac ako 2 miliardy používateľov mesačne vo viac ako 200 krajinách a 40 jazykoch, čím generujú minimálne o 10 % viac dopytov celosvetovo.
Reklamné príjmy z vyhľadávania a YouTube sa odhadujú na 55–56 miliárd USD, čo predstavuje 10–12 % medziročný rast.
Druhým kľúčovým pilierom rastu zostáva Google Cloud, s odhadovanými tržbami na úrovni 14,5 miliardy USD, čo znamená 30 % medziročný rast. Tento segment naďalej zrýchľuje, aj keď marže sú pod tlakom kvôli vysokým nákladom na vývoj a expanziu. Pre investorov ide o jeden z najdôležitejších ukazovateľov dlhodobej konkurencieschopnosti Alphabetu.
Výsledky za 2Q 2025, ktoré prekonali trhové očakávania (tržby 96,4 mld. USD a EPS 2,31 USD), nastavili vysokú latku pred výsledkami za 3Q. Investori budú pozorne sledovať komentáre vedenia k vývoju AI, investičným plánom a výhľadu pre Google Cloud, ako aj možné novinky týkajúce sa komercializácie nových AI produktov a ich vplyvu na štruktúru príjmov.
Zhrnutie:
Očakáva sa silná výsledková správa, ktorá potvrdí pozíciu Alphabetu ako technologického lídra a ukáže, že investície do AI a cloudu sa pretavujú do skutočného obchodného rastu.
Aj keď vysoké kapitálové výdavky môžu krátkodobo obmedzovať marže, dlhodobý výhľad zostáva veľmi pozitívny.
Udržanie silného rastu v kľúčových segmentoch bude rozhodujúce pre ocenenie spoločnosti a dôveru investorov.
