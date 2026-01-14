🔴Výhľad komodít: Zlato, striebro a meď dosahujú nové rekordné maximá. Čo ich ženie nahor?

- Ceny zlata a striebra dosahujú historické maximá a rekordy láme aj meď.
- Ich rast podporujú očakávania nižších úrokových sadzieb, geopolitická neistota a v prípade medi aj obavy o dodávky a prekážky.
- Analyzujeme kľúčové úrovne, scenáre na najbližšie týždne a riziká rastu, ako aj vývoj cien ropy v súvislosti s Iránom.
Zlato a striebro sú momentálne na nových historických maximách a meď tiež na začiatku roka prepisuje rekordy. V tomto prúde budeme analyzovať, čo presne ich ženie nahor: kombinácia očakávaní nižších sadzieb po nedávnych makroekonomických údajoch, zvýšenej geopolitickej neistoty a, v prípade medi, nervozity ohľadom zásob, dodávok a obchodných bariér. Pozrieme sa na kľúčové úrovne, scenáre na najbližšie týždne a na to, kde môže byť tento rast najzraniteľnejší. A samozrejme sledujeme aj situáciu s ropou, ktorej cena stúpa v dôsledku situácie v Iráne.
