Výpredaj amerických akcií sa prehlbuje po znížení obchodných vyhliadok WTO a obmedzeniach spoločnosti Nvidia

Americké trhy v stredu prudko klesli po tom, ako Svetová obchodná organizácia znížila svoju prognózu pre globálny obchod s tovarom a obavy investorov z prehlbujúceho sa napätia medzi USA a Čínou sa zvýšili.

Futures na index S&P 500 v predburzovom obchodovaní klesli o 1,1 %, pričom ich oslabili najnovšie prognózy WTO, ktoré teraz predpokladajú pokles svetového obchodu o 0,2 % na rok 2025. Organizácia so sídlom v Ženeve zdôraznila, že tento údaj by bol takmer o tri percentuálne body vyšší, ak by nedošlo k prebiehajúcej obchodnej vojne vedenej Spojenými štátmi.

Napriek nepriaznivému výhľadu swapové trhy stále počítali s minimálne tromi zníženiami úrokových sadzieb v tomto roku. To nasledovalo po marcovom náraste maloobchodných tržieb v USA o 1,4 %, čo bol najvyšší mesačný prírastok za posledné dva roky a v súlade s očakávaniami ekonómov.

Technický sektor pod tlakom

Akcie technologických spoločností boli mimoriadne silno zasiahnuté po rozhodnutí Trumpovej administratívy sprísniť vývozné obmedzenia na čipy s umelou inteligenciou spoločnosti Nvidia. Futures na Nasdaq 100 klesli o 1,8 % a akcie spoločnosti Nvidia sa v predburzovom obchodovaní prepadli o približne 6 %. Spoločnosť ASML Holding NV tiež klesla po tom, ako oznámila neuspokojivé údaje o objednávkach, čo poukazuje na pretrvávajúcu slabosť v celom sektore polovodičov.

„Vzájomný konflikt medzi USA a Čínou nevykazuje v najbližšom období žiadne známky zmiernenia, aj keď sa očakáva prípadný pokrok,“ uviedla Solita Marcelliová zo spoločnosti UBS Global Wealth Management.

Globálne reakcie: Dolár klesá, zlato dosahuje rekordné hodnoty

S rastúcou averziou voči riziku investori hľadali bezpečie. Dolár oslabil, zlato vzrástlo na rekordnú úroveň a švajčiarsky frank rástol. Spotové zlato vzrástlo o 2,4 % na 3 309,74 USD za uncu. Ropa West Texas Intermediate vzrástla o 1,1 % na 62,01 USD za barel.

Výnosy 10-ročných amerických štátnych dlhopisov sa medzitým udržali na stabilnej úrovni 4,33 %, zatiaľ čo výnosy referenčných dlhopisov v Nemecku a Spojenom kráľovstve klesli o štyri bázické body.

Nvidia čelí novým obmedzeniam

Spoločnosť Nvidia v pondelok potvrdila, že jej bolo oznámené, že jej čip H20 si teraz bude vyžadovať licenciu na vývoz do Číny „na neurčitú dobu“. USA sa odvolávajú na obavy o národnú bezpečnosť, konkrétne na to, že by sa čipy mohli používať v čínskych superpočítačoch alebo by sa do nich mohli presmerovať. V dôsledku toho spoločnosť Nvidia očakáva, že v tomto štvrťroku zaznamená odpisy vo výške 5,5 miliardy USD, ktoré súvisia so zásobami a záväzkami voči dodávateľom.

„Táto eskalácia je znepokojujúca z dvoch dôvodov,“ povedal Vishnu Varathan, vedúci ekonomického a strategického oddelenia banky Mizuho. „Signalizuje nepredvídateľnosť Trumpovej obchodnej politiky a zdôrazňuje, aká nepriateľská sa stala americko-čínska dynamika, a to aj vtedy, keď sa zdá, že na stole je diplomacia.“

Čo treba sledovať

Všetky oči sa teraz upierajú na predsedu Federálneho rezervného systému Jeroma Powella, ktorý by mal vystúpiť neskôr dnes. Trhy hľadajú akékoľvek náznaky potenciálnej reakcie centrálnej banky na rastúcu ekonomickú neistotu. Ian Lyngen zo spoločnosti BMO očakáva, že Powell zachová opatrný tón a vzhľadom na širokú škálu potenciálnych výsledkov spojených s vyvíjajúcim sa colným prostredím ponúkne len málo usmernení do budúcnosti.

Snímka trhu (k 9:10 newyorského času):

📉 Akcie

Futures na index S&P 500: -1.1%

Futures na Nasdaq 100: -1.8%

Futures na Dow Jones: -0.4%

Stoxx Europe 600: -0,7 %

Svetový index MSCI: -0.1%

💱 Meny

Bloomberg Dollar Spot Index: -0.5%

Euro: +0,7 % na 1,1362 USD

Britská libra: +0,2 % na 1,3262 USD

Japonský jen: JPY: +0,5 % na 142,55 za dolár

🪙 Kryptomeny

Bitcoin: -0,3 % na 83 738,37 USD

Ether: -1 % na 1 578,42 USD

📉 Dlhopisy

Výnosy 10-ročných amerických dlhopisov: Nezmenená na úrovni 4,33 %.

Nemecký 10-ročný výnos: -4 bps na 2,50

Výnosy 10-ročných britských dlhopisov: -4 bázické body na 4,61 %

🛢️ Komodity