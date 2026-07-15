Výsledková sezóna v USA: Čo Wall Street očakáva od spoločností z indexu S&P 500?

Výsledková sezóna za druhý štvrťrok sa začína v prostredí stále veľmi optimistického sentimentu investorov a očakávania voči americkým firmám patria k najsilnejším za posledné roky. Analytici aktuálne očakávajú, že spoločnosti z indexu S&P 500 vykážu medziročný rast ziskov o 23,6 %, čo je výrazne viac než 18,8 % rast očakávaný na konci marca.
Prvá vlna výsledkov zároveň potvrdzuje trend pozitívnych prekvapení. Hoci výsledky zatiaľ zverejnili iba 4 % spoločností z indexu S&P 500, 89 % z nich prekonalo odhady zisku na akciu a 72 % prekonalo očakávania tržieb. Napriek tomu, že sa index obchoduje na relatívne zvýšenom forwardovom P/E vo výške 20,5, teda nad svojím päťročným aj desaťročným priemerom, investori veria, že silná výsledková sezóna by mohla ospravedlniť súčasné valuácie na Wall Street.
Výsledková sezóna by mohla priniesť ďalšie pozitívne prekvapenie
Hoci výsledková sezóna za druhý štvrťrok sa len začala, história naznačuje, že analytici často podceňujú ziskovú silu spoločností z indexu S&P 500. Trh aktuálne očakáva medziročný rast ziskov približne o 23,6 %, čo by už znamenalo druhý po sebe idúci kvartál s rastom ziskov nad 20 %. Ak bude historický vzorec pozitívnych výsledkových prekvapení pokračovať, skutočný rast ziskov by mohol prekročiť 29 % a dosiahnuť najvyššiu úroveň od štvrtého štvrťroka 2021.
- Aktuálny konsenzus počíta s medziročným rastom ziskov spoločností z indexu S&P 500 v druhom štvrťroku približne o 23,6 %.
- Historicky má celková miera rastu ziskov počas výsledkovej sezóny tendenciu rásť, pretože väčšina spoločností zverejňuje výsledky nad očakávaniami analytikov.
- V 37 z posledných 40 kvartálov konečná miera rastu ziskov prekonala odhad platný na konci daného štvrťroka. Jedinými výnimkami boli 1Q 2020, 3Q 2022 a 4Q 2022.
- Za posledných desať rokov spoločnosti z indexu S&P 500 prekonávali odhady zisku na akciu v priemere o 7,4 %, zatiaľ čo zhruba 76 % spoločností vykázalo zisk nad konsenzuálnym očakávaním.
- V priemere tieto pozitívne prekvapenia počas výsledkovej sezóny zvýšili celkovú mieru rastu ziskov indexu o 6,2 percentuálneho bodu.
- Aplikácia tohto historického priemeru by zvýšila rast ziskov za druhý štvrťrok z približne 23,2 % na zhruba 29,4 %.
- Dáta z posledných piatich kvartálov a posledných štyroch kvartálov poukazujú na ešte väčší rastový potenciál a implikujú rast ziskov približne o 29,6 %, respektíve až o 31,7 %.
- Aj najkonzervatívnejší scenár založený na historických priemeroch naznačuje medziročný rast ziskov nad 29 %.
Prvé výsledky posilňujú optimizmus investorov
Prvá várka výsledkov naznačuje, že výsledková sezóna môže opäť prekonať očakávania. Z prvých 18 spoločností indexu S&P 500, ktoré zverejnili výsledky za druhý štvrťrok, prekonalo 89 % odhady zisku na akciu. Tieto výsledky už spoločne zvýšili očakávanú mieru rastu ziskov celého indexu z 23,2 % na 23,6 %, a to ešte predtým, než výsledky oznámi väčšina spoločností.
- 89 % prvých reportujúcich spoločností z indexu S&P 500 prekonalo konsenzuálne odhady zisku na akciu.
- Prvé výsledky zvýšili očakávanú mieru rastu ziskov indexu S&P 500 z 23,2 % na 23,6 %.
- Ak bude podobné tempo pozitívnych prekvapení pokračovať aj v nadchádzajúcich týždňoch, konečný rast ziskov by sa mohol priblížiť k 30 %, alebo ju dokonca prekročiť.
- Investori sa zamerajú nielen na zverejnené výsledky, ale aj na výhľad manažmentu pre druhú polovicu roka, najmä pokiaľ ide o kapitálové výdavky spojené s AI, tlak na náklady a dopad vyšších cien energií.
- Takto silná výsledková sezóna by mohla poskytnúť fundamentálnu oporu pre súčasné valuácie na Wall Street, najmä pri technologických, polovodičových a AI infraštruktúrnych spoločnostiach.
Zdroj: FactSet
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