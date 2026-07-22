🚨Nebius rastie o 18,8 %: Nvidia zverejnila 9,3 % podiel v európskom neocloud gigantovi📈

- Akcie spoločnosti Nebius vzrástli o takmer 19 % po tom, ako Nvidia zverejnila navýšenie svojho podielu na 9,3 %
- Nebius patrí medzi popredných poskytovateľov AI infraštruktúry (neocloud) a úzko spolupracuje so spoločnosťami Nvidia a Meta
- Spoločnosť pokračuje v rýchlej expanzii - získala úverový rámec vo výške 775 miliónov USD na financovanie AI infraštruktúry
- Sektor AI infraštruktúry zostáva vysoko volatilný a citlivý na dopyt hyperscalerov aj konkurenčné kroky veľkých technologických firiem
- Akcie spoločnosti Nebius vzrástli o takmer 19 % po tom, ako Nvidia zverejnila navýšenie svojho podielu na 9,3 %
- Nebius patrí medzi popredných poskytovateľov AI infraštruktúry (neocloud) a úzko spolupracuje so spoločnosťami Nvidia a Meta
- Spoločnosť pokračuje v rýchlej expanzii - získala úverový rámec vo výške 775 miliónov USD na financovanie AI infraštruktúry
- Sektor AI infraštruktúry zostáva vysoko volatilný a citlivý na dopyt hyperscalerov aj konkurenčné kroky veľkých technologických firiem
Akcie amsterdamskej AI infraštruktúrnej spoločnosti Nebius uzavreli utorňajšiu reláciu na hodnote 216,92 USD, teda o 18,78 % vyššie ako predchádzajúci deň. Impulzom bolo zverejnenie regulačného dokumentu, z ktorého vyplýva, že Nvidia výrazne navýšila svoj podiel v tejto spoločnosti. Nálada na trhu zároveň priala rizikovejším aktívam - index S&P 500 posilnil o 0,89 %, technologický Nasdaq Composite o 1,29 %, zatiaľ čo index volatility VIX klesol o 8,58 %.
GRAF: Vývoj ceny akcie spoločnosti Nebius (NBIS.US, H1)
Zdroj: xStation5
V pondelok 21. júla 2026 Nvidia v podaní u americkej Komisie pre cenné papiere a burzy (SEC) zverejnila, že vlastní približne 22,3 milióna akcií triedy A spoločnosti Nebius, čím jej podiel dosiahol 9,3 %. Toto zverejnenie rozširuje skôr oznámenú investíciu Nvidie vo výške 2 miliárd USD: pozícia totiž zahŕňa tak priamo nakúpené akcie, ako aj akcie naviazané na doteraz nevyužitý warrant získaný 11. marca. Nvidia pritom podala formulár Schedule 13G, nie 13D, čím svoj podiel charakterizovala ako pasívnu investíciu bez zámeru ovplyvňovať riadenie spoločnosti.
Nebius pôsobí ako vertikálne integrovaný poskytovateľ cloudovej infraštruktúry zameraný na AI a vysokovýkonné výpočty. Spoločnosť vznikla ako oddelená časť pôvodnej ruskej technologickej firmy Yandex, k čomu prispeli sankcie uvalené v dôsledku rusko-ukrajinského konfliktu. V rámci partnerstva obe firmy spolupracujú v oblastiach nasadenia AI infraštruktúry, správy flotily serverov, inferencie a návrhu AI dátových centier. Za zmienku stojí aj nedávny finančný krok samotnej spoločnosti: minulý týždeň Nebius oznámil uzavretie úverového rámca vo výške 775 miliónov USD - svojho prvého seniorsného zabezpečeného dlhu, krytého nasadenou GPU infraštruktúrou a zmluvnými peňažnými tokmi od zákazníka s investičným ratingom.
Nebius možno zaradiť do skupiny tzv. neocloud spoločností - popri lepšie známych menách ako CoreWeave či IREN (predtým Iris Energy). Táto vlna výdavkov na AI infraštruktúru vytvorila novú triedu špecializovaných poskytovateľov, ktorí dokázali dodať GPU clustery a výpočetné kapacity rýchlejšie ako tradičné cloudové giganti. Zatiaľ čo CoreWeave, ktorého trhová kapitalizácia sa pohybuje okolo 60 miliárd USD, a Oracle sú v médiách skloňované častejšie, Nebius sa odlišuje vertikálnou integráciou: spoločnosť navrhuje vlastné serverové racky, a to nie len úpravami štandardného vybavenia, ale vývojom na mieru optimalizovaným pre AI záťaže - v spolupráci s Nvidiou navyše tak, aby boli kompatibilné s nasledujúcou generáciou GPU. Na strane zákazníkov spoločnosť uzavrela kľúčové zmluvy: v marci Meta podpísala dlhodobú zmluvu na výdavky až 27 miliárd USD za AI infraštruktúru Nebia.
Celý neocloud sektor pritom v posledných týždňoch prešiel výraznou volatilitou. Akcie Nebia, CoreWeave aj IREN sa pohybovali synchrónne - najprv prudko klesli po správach, že Meta zvažuje predaj vlastnej prebytočnej AI kapacity zákazníkom, a potom sa spoločne odrazili, akonáhle bol tento strach prehodnotený. Dnešný skokový rast Nebia tak prichádza ako protiváha nedávneho výpredaja a ako potvrdenie, že strategická podpora zo strany Nvidie má v očiach trhu reálnu váhu. Investori by však mali mať na pamäti, že Nvidia nesmie svoj warrant uplatniť pred 11. septembrom 2026, a že sektor ako celok zostáva citlivý na vývoj dopytu zo strany hyperscalerov aj na konkurenčné kroky veľkých technologických platforiem.
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