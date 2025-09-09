Výsledky Oracle: Čo očakávať❓

Oracle (ORCL.US), gigant v oblasti cloudových služieb, je spoločnosť, ktorá si svoju pozíciu vybudovala počas desaťročí najmä na databázach a podnikových softvéroch. Dnes sa však čoraz viac zameriava na rozvoj cloud computingu a umelej inteligencie. Na jednej strane stále získava významnú časť svojich príjmov z tradičných databázových systémov a biznisových aplikácií, no zároveň rastie úloha Oracle Cloud Infrastructure a SaaS služieb. Spoločnosť sa stala jedným z hlavných beneficientov AI boomu, čiastočne vďaka prominentným kontraktom s OpenAI a ďalšími partnermi. Dnešné finančné výsledky, ktoré budú zverejnené po zatvorení trhu, nebudú len kvartálnou správou, ale aj testom toho, ako trh hodnotí stratégiu Oracle vo svete cloudu a AI.
Zdroj: Xstation
V krátkodobom horizonte sa akcie spoločnosti nachádzajú vo veľmi silnom rastovom trende – cena akcie vzrástla od aprílových miním o viac než 90 %, pričom viaceré investičné banky zvyšujú svoje cenové ciele až na úroveň 300–325 USD. Dôvodom sú očakávania ďalšieho rastu tržieb z cloudu, nárast objemu objednávok a zvýšený dopyt po infraštruktúre pre AI modely. Zároveň sa objavujú aj opatrnejšie hlasy – napríklad RBC Capital tvrdí, že súčasné ocenenie je už príliš vysoké, a upozorňuje na možné spomalenie rastu Oracle Cloud Infrastructure. Z dlhodobého hľadiska sa kľúčové otázky netýkajú len ďalších AI kontraktov, ale aj toho, či si spoločnosť dokáže udržať marže pri narastajúcich kapitálových výdavkoch na dátové centrá a technické vybavenie.
V posledných týždňoch sa tiež objavili správy o rozsiahlych prepúšťaniach v Oracle – viac než 3 000 ľudí, prevažne v marketingu a zákazníckych oddeleniach, čo je súčasťou širšej vlny reštrukturalizácie v technologickom sektore. Na druhej strane sa na trhu šíria správy o potenciálnych viacmiliardových kontraktoch s OpenAI, ktoré by nadobudli platnosť od roku 2028 a výrazne zvýšili dlhodobé cloudové príjmy. Tieto protichodné signály znamenajú, že dnešné výsledky budú podrobené obzvlášť dôkladnej analýze. Ako možno vidieť na grafoch tržieb a oceňovacích ukazovateľov, rast spoločnosti je stabilný a veľmi vysoké ukazovatele sa postupne normalizujú.
Základným scenárom trhu je aktuálne očakávanie, že spoločnosť prekoná odhady – či už v oblasti EPS, alebo tržieb – vykáže silný rast OCI a poskytne jasné signály týkajúce sa realizácie dohody s OpenAI a inými partnermi. V takom prípade by akcie mohli pokračovať v dynamickej rely.
Ak by však spoločnosť sklamala, napríklad nižšími tržbami z cloudu, opatrnejšími komentármi k maržiam a kapitálovým výdavkom a nedostatkom konkrétnych informácií o veľkých AI kontraktoch, mohla by takáto správa poslúžiť ako zámienka na výber ziskov a korekciu cien akcií po výraznom raste v posledných mesiacoch.
Za pozornosť stojí, že očakávané výsledky za prvý štvrťrok nového fiškálneho roka Q1 FY26 – teda efektívne druhý kalendárny štvrťrok – budú slabšie než tie z predchádzajúceho obdobia Q4 FY25. Vtedy Oracle vykázal tržby 15,9 miliardy USD a EPS 1,70 USD, čo je viac než aktuálny konsenzus okolo 15,0 miliardy USD a EPS 1,48. Takáto slabosť však nemusí hneď znamenať problémy – Q4 býva pre firmu tradične silnejším predajným obdobím. Trh však bude sledovať, či ide len o sezónny efekt alebo o signál, že rast cloudu a AI služieb sa začína stabilizovať. Ak sa ukáže, že nižšie čísla sú len dočasné, investori môžu rozdiel oproti Q4 ignorovať.
Ak však spoločnosť nepredstaví silné vyhliadky na nasledujúce kvartály, objavia sa obavy, že ocenenie akcie – už teraz veľmi vysoké – nemá dostatočné opodstatnenie v reálnych tržbách. V extrémnom prípade by to mohlo viesť k výraznejšej korekcii v rámci celého sektora.
