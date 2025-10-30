📉 Výsledky spoločnosti Microsoft za 1. štvrťrok 2026: Silné čísla zakrývajú obavy investorov z výdavkov na umelú inteligenciu

- Silný rast, negatívna reakcia: Spoločnosť Microsoft prekonala konsenzuálne odhady tržieb a ziskov, ale akcie klesli o 3 % po uzavretí trhu kvôli obavám investorov o návratnosť investícií do umelej inteligencie.
- Azure si udržuje dynamiku: Kľúčový segment Azure vzrástol o 39 % (nad prognózou), čo potvrdzuje silu cloudového biznisu spoločnosti.
- Objavujú sa obavy o kapitálové výdavky: Nižšie než očakávané kapitálové výdavky (CapEx) a varovania o budúcom tlaku na marže vyvolali na trhu otázky o tempe monetizácie nákladných projektov umelej inteligencie.
Spoločnosť Microsoft dosiahla v prvom štvrťroku fiškálneho roka 2026 (končiaceho 30. septembra 2025) solídne finančné výsledky, ktoré prekonali očakávania analytikov v kľúčových ukazovateľoch, a to hlavne vďaka robustnému rastu v segmente cloudových služieb. Napriek silným výsledkom akcie spoločnosti klesli až o 3 % v mimoburzovom obchodovaní, čo odzrkadľuje pretrvávajúce obavy investorov o návratnosť investícií (ROI) z masívnych výdavkov na infraštruktúru umelej inteligencie.
Akcie spoločnosti Microsoft klesajú v poobchodnom obchodovaní. Zdroj: Bloomberg
Kľúčové finančné údaje za štvrťrok
Tržby a ziskovosť:
- Tržby: 77,7 miliardy USD (+18 % medziročne, +17 % pri konštantných výmenných kurzoch) v porovnaní s konsenzom 75,55 miliardy USD.
- Prevádzkový zisk: 38,0 miliárd USD (+24 % medziročne) v porovnaní s konsenzom 35,1 miliardy USD.
- EPS (GAAP): 3,72 USD (+13 % medziročne).
- EPS (non-GAAP): 4,13 USD (+23 % medziročne), bez vplyvu investície do OpenAI.
- Čistý zisk (GAAP): 27,7 miliardy USD (+12 % medziročne).
Kapitálové výdavky (CapEx):
- CapEx: 19,39 miliardy USD — výrazne pod konsenzom 23,04 miliardy USD. Tento rozdiel môžu považovať za sklamanie tí, ktorí očakávajú agresívne výdavky, ale môže to tiež naznačovať, že ďalšie výdavky nemusia výrazne urýchliť výhľad príjmov.
Výsledky podľa segmentov
Inteligentný cloud (hlavný motor rastu):
- Tržby: 30,9 miliardy libier (+28 % medziročne) oproti konsenzu 30,18 miliardy libier.
- Azure a ďalšie cloudové služby: +39 % medziročne (bez vplyvu kurzových rozdielov) oproti konsenzu +37,1 %.
Produktivita a obchodné procesy:
- Tržby: 33,02 miliardy USD (+17 % medziročne) v porovnaní s konsenzom 32,29 miliardy USD.
- Microsoft 365 Commercial Cloud: +17 % medziročne (+15 % v konštantnej mene).
- Spotrebiteľský cloud Microsoft 365: +26 % medziročne.
- LinkedIn: +10 % medziročne.
- Dynamics 365: +18 % medziročne.
Viac osobných počítačov:
- Tržby: 13,76 miliardy USD (+4 % medziročne) oproti konsenzu 12,88 miliardy USD.
- Windows OEM: +6 % medziročne.
- Vyhľadávanie a reklama (bez TAC): +16 % medziročne.
Prečo akcie klesajú?
Napriek prekonaniu očakávaní v oblasti tržieb a ziskov trh reagoval negatívne v dôsledku viacerých faktorov:
- Obavy o návratnosť investícií do umelej inteligencie: Microsoft vynakladá desiatky miliárd dolárov na infraštruktúru umelej inteligencie (približne 80 miliárd libier v fiškálnom roku 2025), ale investori požadujú presvedčivejšie dôkazy o proporcionálnej návratnosti týchto výdavkov.
- Prognózy a budúce kapitálové výdavky: Trh očakával jasné signály zrýchleného zúročenia umelej inteligencie. Nižšie kapitálové výdavky, ako sa očakávalo (19,39 miliardy dolárov oproti konsenzu 23 miliárd dolárov), môžu naznačovať, že Microsoft upravuje tempo svojich investícií, čo vyvoláva otázky o dynamike dopytu.
- Konkurencia v oblasti infraštruktúry umelej inteligencie: Správy, že Oracle údajne prevzal niektoré zmluvy na infraštruktúru od OpenAI (kľúčového partnera Microsoftu), môžu signalizovať stratu dynamiky v segmente hyperscale.
- Tlak na marže: Finančná riaditeľka Amy Hood už skôr varovala, že marže môžu byť pod tlakom v súvislosti s rozširovaním dátových centier. Hoci prevádzkové marže boli v tomto štvrťroku 45 %, pokračujúce vysoké investície by ich mohli ďalej oslabiť.
- Prémiové ocenenie: Akcie spoločnosti Microsoft sa obchodujú s forward P/E okolo 35, čo predstavuje prémiu voči širšiemu trhu. Investori očakávajú, že toto vysoké ocenenie bude odôvodnené spektakulárnym rastom tržieb z umelej inteligencie, ktorý sa však ešte naplno neprejavil.
Pozitívne ukazovatele
- Tržby Microsoft Cloud: 49,1 mld. USD (+26 % medziročne).
- Zostávajúce záväzky týkajúce sa výkonnosti: Nárast o 51 % na 392 mld. USD – silný signál budúceho dopytu.
- Voľný cash flow: Spoločnosť počas štvrťroka vygenerovala 45,1 mld. USD z prevádzkovej činnosti.
- Návratnosť kapitálu pre akcionárov: 10,7 miliardy USD vrátených prostredníctvom dividend a spätného odkúpenia akcií.
Zhrnutie
Spoločnosť Microsoft dosiahla solídne výsledky, ktoré prekonali konsenzuálne odhady tržieb, prevádzkového zisku a EPS. 39 % rast Azure (nad prognózou 37 %) potvrdzuje silu cloudovej platformy. Trh však zdá sa penalizuje spoločnosť za to, že neposkytuje jasné informácie o tom, ako sa jej minulé investície prejavia vo vyšších budúcich ziskoch. Okrem toho vznikajúca konkurencia v segmente cloudovej infraštruktúry vyvoláva otázky o jednom z lídrov na trhu. Treba však uznať, že vyhliadky spoločnosti na ďalší rast a rozvoj zostávajú mimoriadne silné.
Akcie spoločnosti stratili v poobchodných hodinách 3–4 %. Zdroj: xStation5
