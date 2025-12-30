US OPEN: Wall Street čaká na zápis z rokovania FOMC

- Americké akcie otvárajú predposlednú seansu roka 2025 miernou stratou
- Trh včera zaznamenal výrazný výpredaj, pravdepodobne v dôsledku koncoročného výberu ziskov.
- Zápis z rokovania FOMC bude rozhodujúci pre ďalší sentiment, spolu s makroúdajmi, keďže trhy zvažujú pravdepodobnosť scenára „vyšších sadzieb na dlhšie obdobie.“
- Americké akcie otvárajú predposlednú seansu roka 2025 miernou stratou
- Trh včera zaznamenal výrazný výpredaj, pravdepodobne v dôsledku koncoročného výberu ziskov.
- Zápis z rokovania FOMC bude rozhodujúci pre ďalší sentiment, spolu s makroúdajmi, keďže trhy zvažujú pravdepodobnosť scenára „vyšších sadzieb na dlhšie obdobie.“
Americké akcie vstúpili do prelomu roka s miernym oslabením. Časť nedávneho poklesu možno pripísať daňovej optimalizácii a koncoročnému pozicovaniu. Keďže USA a Kanada v roku 2024 prešli na vyporiadací cyklus T+1, investori, ktorí chceli realizovať zisky alebo straty v rámci daňového roku 2025, museli uskutočniť obchody najneskôr v pondelok alebo počas dnešnej seansy.
Zatiaľ čo Wall Street bude na Silvestra obchodovať v štandardnom režime, mnohé európske trhy zostanú zatvorené alebo budú obchodovať v skrátenom režime.
O 20:00 zverejní Fed zápis z posledného zasadnutia FOMC, počas ktorého sa rozhodol pre ďalšie zníženie sadzieb. Rozhodnutie však nebolo jednomyseľné, čo naznačuje narušený konsenzus v rámci výboru. Ak by zápis signalizoval pripravenosť pokračovať v holubičom kurze, môžeme v najbližších dňoch sledovať pokračovanie tzv. „Santa Claus rally,“ ktorá historicky pretrváva až do druhého januárového týždňa.
Technický výhľad
Futures na US500 pokračujú v klesajúcom trende, napriek čiastočnému zotaveniu z včerajších intradenných miním. Investori zostávajú opatrní pred zverejnením zápisu FOMC. Index US500 sa aktuálne obchoduje tesne pod úrovňou 6 950 bodov, pričom zostáva nad 23,6 % Fibonacciho retracementom z poslednej býčej vlny po prechode kontraktu. Ak bude výber ziskov pokračovať po silnom roku 2025, môže prielom súčasnej podpory viesť k poklesu smerom k 6 888 bodom – úrovni, ktorá zodpovedá 50 % retracementu a hlavnej rastúcej trendovej línii.
Firemné správy
Meta Platforms (META.US): Materská spoločnosť Facebooku oznámila akvizíciu singapurského AI startupu Manus za približne 2 miliardy USD. Manus sa špecializuje na AI agentov určených na automatizáciu úloh, ako je triedenie životopisov, plánovanie ciest a základný akciový výskum. Akcie Meta pri otvorení vzrástli o 0,1 %; od začiatku roka posilnili o 12,5 %.
Tesla (TSLA.US): Výrobca elektromobilov zverejnil komplikovaný odhad dodávok na aktuálne štvrťrok, ktorý zaostal za konsenzom agentúry Bloomberg. Tesla očakáva, že v 4Q dodá 422 850 vozidiel, čo predstavuje 15 % medziročný pokles, zatiaľ čo analytici predpokladali len 10 % pokles. Napriek pesimistickému výhľadu akcie vzrástli o 0,65 % a obchodujú sa blízko historických maxím. Od začiatku roka si akcie pripísali takmer 14 %.
Ťažiari drahých kovov: V ťažobnom sektore prebieha výrazné zotavenie po extrémnom výpredaji zlata a striebra na začiatku týždňa. Barrick Gold (B.US) a Newmont (NEM.US) získali približne 2 %. O Freeport-McMoRan (FCX.US) je taktiež záujem, a to vďaka najdlhšej rastovej sérii na trhu s meďou od roku 2017.
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Trading vs. investovanie
- Akciový trh a CFD na akcie
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 25 CFD na indexy z rôznych krajín!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie CFD – Čo sú to rozdielové zmluvy?
- Čo je to burzový index?
- Obchodovanie S&P 500
.
Denné zhrnutie: Sviatočná komoditná horúčka
US OPEN: Obnovený optimizmus na začiatku týždňa
Pokuty EÚ pre technologických gigantov — ich úloha v konkurencii medzi EÚ a USA
Denné zhrnutie: Obavy v technologickom sektore ťahajú trhy nadol
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.