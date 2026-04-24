⚡ Vyvolá sucho v USA špekulatívnu volatilitu obilnín na CBOT?

Futures na pšenicu, kukuricu a sójové bôby obchodované na Chicago Board of Trade (CBOT) sa v posledných týždňoch posunuli vyššie. Podľa správ NOAA o počasí viedli výrazne nadpriemerné teploty a podpriemerné zrážky v marci k rozšíreniu a zintenzívneniu sucha naprieč západom Spojených štátov a oblasťou Great Plains. Očakáva sa, že sucho v západných regiónoch pretrvá aj počas apríla, pričom ďalší rozvoj je najpravdepodobnejší v častiach Arizony a Nevady.
- Vlhký začiatok mesiaca môže oddialiť plošnejší rozvoj sucha v oblasti Pacific Northwest, v severnej časti Intermountain West a v severnej Kalifornii. Napriek tomu sa v týchto regiónoch neskôr na jar stále očakáva rozširovanie sucha.
- Rozvoj sucha sa predpokladá vo východnom Colorade, západnom Kansase, severovýchodnom Novom Mexiku a v oblasti Texas Panhandle.
- Naopak, zlepšenie alebo zmiernenie podmienok sucha je pravdepodobnejšie vo východnej Oklahome, v strednom až severovýchodnom Texase, v severozápadnej Louisiane, v regióne Ozarks a na Stredozápade.
- Na juhovýchode Spojených štátov sa očakáva pretrvávanie a možné zosilnenie sucha, zatiaľ čo v niektorých častiach severovýchodu je pravdepodobnejšie zlepšenie alebo úplné odstránenie týchto podmienok.
Zdroj: NOAA
Krátkodobé trhové fundamenty (kukurica) – praktický pohľad
Trh s kukuricou vstupuje do seansy na stabilnej úrovni po stiahnutí z nedávnych maxím. Dôležité je, že krátkodobá štruktúra zostáva konštruktívna, pričom ceny vo väčšine posledných seáns vytvárajú vyššie minimá, čo naznačuje, že podkladový dopyt je stále prítomný, aj keď bez výrazného momenta.
Posledné dva týždne priniesli postupné, ale konzistentné zisky, čo podporuje býčí scenár. Medzi hlavné faktory patria obavy z pôdnej vlhkosti na americkom Stredozápade a možnosť zníženia osevných plôch spolu so solidným exportným dopytom, ktorý naďalej tlmí pohyby smerom nadol.
Výhlaď počasia však zostáva zmiešaný. Podmienky sa zlepšili v niektorých častiach centrálneho a východného Corn Beltu, ale západné regióny a juhovýchod USA zostávajú suché. Podiel kukurice zasiahnutej suchom vzrástol na 27 % (oproti 26 % pred rokom), čo už začína byť pre trh dôležité.
V najbližších dňoch sa očakávajú zrážky naprieč Plains a Stredozápadom, čo by mohlo krátkodobo zlepšiť stav porastov, hoci nižšie teploty môžu spomaliť práce na poliach. V Južnej Amerike je obraz takisto zmiešaný – zber v Argentíne pokračuje, zatiaľ čo Brazília čelí horúcemu a suchému počasiu v kľúčových oblastiach safrinha, čo by mohlo v nadchádzajúcich týždňoch ovplyvniť ponuku.
Na globálnej úrovni Medzinárodná rada pre obilniny znížila svoj výhlaď produkcie kukurice o 3 milióny ton na 1,3 miliardy ton, čo signalizuje vznikajúce nákladové tlaky v poľnohospodárskom sektore.
Export – solidný, ale musí zrýchliť
Exportné dáta zostávajú slušné, no nie natoľko silné, aby rozhodne zmenili sentiment. Za týždeň končiaci 16. apríla:
- 1,316 milióna ton bolo predaných pre aktuálny marketingový rok
- 440 000 ton pre budúci marketingový rok
Celkové predaje tak dosiahli 1,76 milióna ton. Kumulatívny export dosiahol 88,4 % odhadu USDA, čo je mierne nad päťročným priemerom 87,3 %. Týždenné predaje však musia v priemere dosahovať približne 496 000 ton, aby bol splnený ročný cieľ.
Kľúčové úrovne a základný scenár
Z obchodného pohľadu zostáva štruktúra relatívne prehľadná:
- support pre júlový kontrakt: okolo 450
- support pre decembrový kontrakt: 478, so sekundárnou úrovňou na 456
- rezistencia pre júlový kontrakt: 468–472
Trh sa zdá byť stabilizovaný s mierne býčím nastavením, ale chýba mu silný katalyzátor na prerazenie vyššie. Korekcie pravdepodobne nájdu oporu vo fundamentech, najmä v exportnom dopyte a neistote okolo počasia. Stručne: fundamenty nie sú jednoznačne býčie, ale sú dostatočne silné na to, aby obmedzovali hlbšie poklesy. Trh zostáva vo fáze „čakania na katalyzátor“.
Zdroj: xStation5
Krátkodobé trhové fundamenty (pšenica) – praktický pohľad
Pšenica po prudkých rastoch koriguje, najmä pri kansaských kontraktoch. Vyzerá to skôr ako korekcia než obrat trendu, keďže aktualizované modely počasia ukazujú zrážky naprieč veľkou časťou Plains (s výnimkou ďalekého juhozápadu), čo dočasne zmierňuje meteorologickú prémiu v cene.
Poškodenie porastov však pravdepodobne už nastalo a ani lepšie podmienky nemusia výnosy výrazne obnoviť. Súčasná korekcia preto pôsobí skôr technicky než ako pohyb ťahaný fundamentmi.
Globálne fundamenty – napätá ponuka zostáva kľúčová
Hlavný podporný faktor sa nemení: slabší výhlaď globálnej produkcie. Nižšie osevné plochy sa očakávajú nielen v USA, ale aj na Ukrajine, v Argentíne, Austrálii, Francúzsku a Zimbabwe.
Medzinárodná rada pre obilniny znížila svoj výhlaď globálnej produkcie o ďalší 1 milión ton na 821 miliónov ton a ďalšie revízie smerom nadol sú možné. To udržiava ponuku napätú a v strednodobom horizonte podporuje ceny.
Geopolitika a náklady – podkladová opora
Geopolitické napätie naďalej zohráva úlohu. Pokračujúce narušenia a riziká pre obchodné trasy naznačujú, že náklady na energie a hnojivá v blízkom období pravdepodobne výraznejšie neklesnú.
To priamo vplýva na výrobné náklady a obmedzuje rozširovanie ponuky, čím fakticky vytvára cenové dno.
Exportný dopyt – stabilný, ale nie agresívny
Exportná aktivita zostáva mierna. Za týždeň končiaci 16. apríla:
- 129 000 ton bolo predaných pre aktuálnu sezónu
- 8 000 ton pre budúcu sezónu
Celkovo 137 000 ton, pričom kumulatívne predaje dosiahli 100,1 % odhadu USDA (oproti päťročnému priemeru 92,8 %), čo znamená, že exportné ciele už boli fakticky splnené. Objavujú sa aj správy, že americkí odberatelia nakupujú poľskú mlynskú pšenicu pre relatívne vysoké domáce ceny, čo poukazuje na aktívne globálne obchodné toky.
Korekcia v rámci uptrendu
Z pohľadu trhu ide o klasický scenár: krátkodobá korekcia vyvolaná lepším výhlaďom počasia, zatiaľ čo podkladové fundamenty zostávajú podporné. Trh naďalej započítava meteorologické riziko a akékoľvek zhoršenie podmienok alebo ďalšie obmedzenie ponuky by mohli rýchlo znovu vyvolať tlak na rast.
Zdroj: xStation5
Krátkodobé trhové fundamenty (sójové bôby) – praktický pohľad
Trh so sójovými bôbmi po stredajšom obrate naďalej oslabuje a krátkodobý technický obraz sa zhoršuje. Býčie momentum vyprchalo, pretože skoršie podporné faktory – ako možné zníženie osevných plôch, obavy zo sucha a koniec brazílskeho zberu – už nestačia.
Zber v Argentíne pokračuje a poveternostné podmienky v USA sú vo všeobecnosti lepšie než pred rokom, s väčším podielom oblastí bez sucha. Očakávané zrážky naprieč Stredozápadom a Plains môžu spomaliť práce na poliach, ale zároveň zlepšiť stav porastov a znížiť vnímané riziko.
Pozicovanie fondov a technický tlak
Nedávne poklesy boli poháňané predovšetkým likvidáciou long pozícií, najmä pri bôboch a šrote. Fondy stále držia významné long pozície naprieč sójovým komplexom, ale neschopnosť trhu preraziť vyššie a odmietnutie rezistencie posunuli rovnováhu v prospech medveďov.
Z technického pohľadu vyzerá trh slabšie, momentum slabne a neobjavuje sa žiadny jasný support. V najbližšom horizonte majú kapitálové toky a pozicovanie väčší význam než fundamenty.
Export – bez jasného katalyzátora
Exportné dáta zostávajú zmiešané:
- Sójové bôby: predaných 364 000 ton + 5 000 ton pre budúcu sezónu: (91,9 % odhadu USDA oproti päťročnému priemeru 93,9 %; potreba približne 173 000 ton týždenne)
- Sójový šrot: predaných 162 000 ton (s miernymi revíziami smerom nadol): (79,9 % oproti priemeru 74,6 %; potreba približne 148 000 ton týždenne)
- Sójový olej: minimálne predaje (1 500 ton): (67,4 % oproti priemeru 69,7 %; potreba približne 7 400 ton týždenne)
Celkovo stále chýba silný signál dopytu, ktorý by zmenil sentiment.
Trhový výhlaď: rastie riziko poklesu
Z technického pohľadu trh slabne, pričom júlové kontrakty by mohli otestovať spodnú hranicu okolo 1160. Prelomenie pod túto úroveň by mohlo spustiť hlbší výpredaj, najmä ak fondy zrýchlia likvidáciu long pozícií. Klesajúci open interest naznačuje, že tento proces už možno prebieha. Počasie však zostáva kľúčovou neznámou – akékoľvek obnovené zhoršenie by mohlo rýchlo otočiť sentiment späť v prospech býkov.
Zdroj: xStation5
