Wall Street pokračuje v oživení 🗽 Marvell rastie o 14 % – spoločnosť bude zaradená do S&P 500

Americké akcie sú opäť v priazni investorov, pričom futures na S&P 500 rastú takmer o 1 %. Zároveň sa US100 zotavuje takmer o 2,3 %, keďže technologické akcie vedú dnešný rast. Medzi spoločnosťami, ktoré priťahujú osobitnú pozornosť, je návrhár polovodičov Marvell Technology.
US500 (interval H1)
Pri pohľade na graf US500 cena vystúpila k úrovni okolo 38,2 % Fibonacciho retracementu posledného klesajúceho impulzu a býci sa teraz snažia posunúť vyššie. Ďalšia kľúčová oblasť sa nachádza okolo 7 530 bodov, kde sa 200-periódová EMA prekrýva so zónou 61,8–71,6 % Fibonacciho retracementu. Ak tu index narazí na rezistenciu, základným scenárom by zostalo obnovenie strednodobého downtrendu.
Zdroj: xStation5
Prečo akcie Marvellu rastú?
Akcie Marvell Technology (MRVL) začali týždeň silným rastom a pridávajú zhruba 10 % po prekvapivom oznámení, že výrobca čipov zameraný na AI bude ešte tento mesiac zaradený do indexu S&P 500. Správa bola zverejnená po piatkovom uzavretí trhu a rýchlo zlepšila sentiment investorov voči spoločnosti.
Posledné týždne boli pre akcionárov Marvellu veľmi volatilné. Akcie sa na konci mája obchodovali pri úrovni 205 USD, než minulý týždeň vystúpili nad 320 USD. Následne prišla prudká korekcia spolu so širšou slabosťou technologického sektora a piatkovú seansu titul ukončil okolo 260 USD za akciu. Pondelkový rast pomáha vymazať časť týchto strát.
Jedným z kľúčových katalyzátorov nedávnej rally bolo vyjadrenie generálneho riaditeľa Nvidie Jensena Huanga, ktorý označil Marvell za možného budúceho člena klubu spoločností s trhovou kapitalizáciou 1 bilión USD. Hoci je firma dnes od tejto valuácie stále výrazne vzdialená, jej akcie od začiatku roka posilnili už o viac než 200 %. To ukazuje nadšenie investorov pre spoločnosti spojené s rozvojom umelej inteligencie.
Analytici spoločnosti Oppenheimer upozorňujú, že nedávne trhové pohyby pripomínajú riziká spojené s prílišnou koncentráciou v jednom sektore. Podľa firmy rýchly prechod zo sentimentu „risk-on“ do „risk-off“ zdôrazňuje význam diverzifikácie, najmä v obdobiach zvýšenej volatility. Napriek nedávnym výkyvom zostáva Marvell jedným z najväčších beneficientov pokračujúceho boomu AI a infraštruktúry dátových centier.
Zdroj: xStation5
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