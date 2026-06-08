Rakety, Hormuz a útoky na petrochémiu. Prečo trhy nepanikária? 💣🛢️

- Irán a Izrael si prvýkrát od aprílového prímeria opäť vymenili priame útoky
- Izrael zasiahol aj iránsky petrochemický komplex, Irán odpovedal balistickými raketami
- USA podľa WSJ pomáhali so zachytávaním iránskych rakiet
- Napriek eskalácii reagovala ropa pokojnejšie než pri podobných udalostiach v minulosti
- Investori dnes viac sledujú reálny dopad na dodávky ropy než samotné titulky o konflikte
- Irán a Izrael si prvýkrát od aprílového prímeria opäť vymenili priame útoky
- Izrael zasiahol aj iránsky petrochemický komplex, Irán odpovedal balistickými raketami
- USA podľa WSJ pomáhali so zachytávaním iránskych rakiet
- Napriek eskalácii reagovala ropa pokojnejšie než pri podobných udalostiach v minulosti
- Investori dnes viac sledujú reálny dopad na dodávky ropy než samotné titulky o konflikte
Irán a Izrael si počas víkendu opäť vymenili sériu priamych útokov. Irán vyslal na Izrael desiatky balistických rakiet, Izrael následne útočil na vojenské ciele aj petrochemický komplex v Iráne. Do situácie sa pritom zapojili aj Spojené štáty, ktoré podľa amerických predstaviteľov pomáhali so zachytávaním rakiet. Napriek tomu však cena ropy nereagovala tak prudko, ako by mnohí očakávali.
Ešte pred niekoľkými týždňami by podobná eskalácia pravdepodobne vyvolala výrazný rast cien energií a silnú nervozitu na finančných trhoch. Tentoraz však ropa po počiatočnom raste reagovala relatívne pokojne. Práve to je možno najzaujímavejší signál celej situácie.
GRAF: Vývoj ceny ropy Brent (OIL, H1)
Zdroj: xStation5
Konflikt pritom rozhodne nemožno označiť za bezvýznamný. Izrael zasiahol iránsky petrochemický komplex, Irán opäť hrozil tvrdšou reakciou a napätie sa opäť sústreďuje aj okolo Hormuzského prielivu, cez ktorý prechádza približne pätina svetovej spotreby ropy. Donald Trump navyše verejne vyzýval obe strany na okamžité zastavenie útokov, pričom krátko po jeho vyjadreniach prišli signály o obmedzení ďalšej eskalácie.
Reakcia trhu však naznačuje, že investori dnes pristupujú ku geopolitickým udalostiam inak než v minulosti. Za posledné roky totiž trhy zažili sériu konfliktov a geopolitických šokov. Od vojny na Ukrajine až po útoky v Červenom mori. Výsledkom je prostredie, v ktorom investori nereagujú automaticky prudkým rastom cien ropy pri každej eskalácii napätia. To neznamená, že riziko zmizlo alebo že trhy konflikt ignorujú. Skôr to naznačuje, že investori venujú väčšiu pozornosť tomu, či udalosti skutočne ovplyvňujú globálne dodávky energií a fyzický tok ropy na svetový trh.
Práve preto dnes ropa reaguje na podobné udalosti miernejšie než kedysi. Situácia sa však môže veľmi rýchlo zmeniť. Ak by sa konflikt ďalej rozšíril alebo by došlo k výraznejšiemu narušeniu dopravy cez Hormuzský prieliv, energetické trhy by mohli opäť reagovať oveľa prudšie.
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