📉 Zlato klesá v dôsledku silného USD

Rastúce výnosy dlhopisov a sila amerického dolára v posledných dňoch naďalej zaťažujú sentiment na trhu so zlatom. Pondelok prináša mierne zotavenie cien zlata, ktoré sa po poklese na 4 270 USD za uncu skôr počas seansy vracia k úrovni okolo 4 320 USD za uncu.
- Ceny ropy vymazali väčšinu ziskov ťahaných geopolitickým napätím na Blízkom východe, čo dnes zároveň obmedzuje ďalší rast amerického dolára.
- Prezident Trump uviedol, že dohoda s Iránom je blízko, a údajne vyzval Izrael, aby nereagoval na posledný útok Teheránu. Ten zahŕňal niekoľko úderov na ciele v Izraeli po pokračovaní izraelských vojenských operácií v Libanone.
- Ed Yardeni sa domnieva, že zlato by mohlo v blízkom období klesnúť na 4 000 USD za uncu, dlhodobý výhlaď však zostáva konštruktívny. Uviedol, že drahý kov by mohol do konca dekády dosiahnuť približne 5 500 USD za uncu.
- Zlato zaznamenalo najväčší jednodňový pokles od marca a najhorší týždenný výkon od konca marca. Silnejšia než očakávaná správa z amerického trhu práce, zverejnená minulý piatok, zvýšila alternatívne náklady držby zlata a pridala tlak na ceny.
Zlato (interval D1)
Zlato kleslo pod svoj 200-dňový kĺzavý priemer okolo 4 445 USD za uncu, čo je technicky negatívny signál naznačujúci možnú zmenu trendu. Nedávny výpredaj spochybňuje rozšírený názor, že zlato vždy funguje ako bezpečný prístav v období geopolitického napätia. Napriek rastu cien ropy a konfliktu zahŕňajúcemu Irán boli zatiaľ hlavnými beneficientmi americký dolár a akcie na Wall Street, ktoré podporuje neochvejná dôvera trhu v rastový príbeh ťahaný AI.
Zdroj: xStation5
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