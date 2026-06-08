Intel rastie o 10 % po rokovaniach s Googlem a Nvidiou

Akcie Intelu prudko rastú na začiatku pondelkovej seansy po správach, že Google a Nvidia zvažujú využitie amerického výrobcu ako alternatívneho dodávateľa pokročilých čipov.
Podľa agentúry Reuters sú rokovania zamerané predovšetkým na zabezpečenie výrobných kapacít mimo TSMC, ktorej výrobné linky a pokročilé puzdrenie zostávajú výrazne vyťažené. Lídri technologického sektora sa čoraz viac obávajú, že včasnosť dodávok z taiwanských závodov môže byť horšia, než trh očakáva.
Kľúčovým bodom rokovaní je správa, že Google mal u Intelu zadať objednávku na výrobu viac než 3 miliónov TPU čipov v roku 2028.
TPU sú procesory Googlu určené na trénovanie a prevádzku AI modelov. Objednávka údajne prišla po mesiacoch testovania pokročilej technológie puzdrenia Intelu. Morgan Stanley odhaduje, že Google by mohol v rokoch 2027–2028 vyrobiť celkovo viac než 6 miliónov TPU. To predstavuje konzistentnú snahu jedného z technologických gigantov diverzifikovať dodávky komponentov a znížiť závislosť od Nvidie.
V prípade Nvidie sú vyjadrenia oveľa opatrnejšie. Spoločnosť údajne zatiaľ nezadala žiadnu objednávku, ale testuje schopnosti Intelu pri výrobe budúcich čipov. Podľa správy Nvidia okrem iného hodnotí technológiu, ktorá by umožnila spojiť štyri grafické čipy do jednej jednotky. To má pravdepodobne súvisieť s architektúrou Feynman plánovanou na rok 2028.
Nvidia zároveň vykonáva rané testy procesu 18A, teda najpokročilejšej výrobnej technológie Intelu.
Pre Intel sú tieto správy dôležité, pretože posilňujú naratív obnovy trhovej pozície spoločnosti, prípadne aj vzdialenejšej expanzie. Zároveň však valuácie už prešli silnou rastovou vlnou a trh by tieto informácie nemal interpretovať ako priamu náhradu za TSMC.
Intel by mal slúžiť ako dodatočný alebo záložný zdroj výrobných kapacít a ako poistka pre dodávateľský reťazec. Výrobné možnosti Intelu sú vo vzťahu k výhľadu spoločnosti stále v počiatočnej fáze a z účtovného pohľadu tento biznis naďalej funguje so stratou.
INTC.US (D1)
Počas poslednej korekcie sa cena zastavila na úrovni Fibonacci 50 %, od ktorej sa odrazila a teraz smeruje k testu zóny rezistencie medzi úrovňami Fibonacci 61,8 % a 76,4 %. Zdroj: xStation 5
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