Arista Networks – výhlaď na Q3: Čo môžeme očakávať?

- Trhy očakávajú tržby približne 2,26 miliardy USD (+25 % medziročne) a zisk na akciu (EPS) okolo 0,72 USD.
- Segment AI Networkingu a hyperscale dátových centier ostáva hlavným motorom rastu, pričom tvorí približne 65 % celkových predajov.
- Investori budú pozorne sledovať vyjadrenia vedenia k dopytu, nákladovým tlakom a maržiam v nasledujúcich kvartáloch.
Arista Networks zverejní výsledky za tretí kvartál 2025 po skončení dnešnej seansy a očakávania sú vysoké. Silný dopyt po sieťových riešeniach pre infraštruktúru umelej inteligencie (AI) a hyperscale dátové centrá poháňa dynamický rast tržieb spoločnosti. Arista je vnímaná ako kľúčový hráč v oblasti pokročilých sieťových technológií, čo jej umožňuje udržať si vedúce postavenie v segmente AI Networkingu.
Kľúčové finančné údaje
Trhový konsenzus naznačuje, že výsledky spoločnosti Arista Networks za Q3 2025 by mali ukázať pokračujúci silný rast tržieb a udržanú vysokú ziskovosť.
-
Tržby za Q3 2025: 2,26–2,3 miliardy USD, čo predstavuje približne 25 % medziročný rast
-
Tržby z produktov: približne 1,9 miliardy USD
-
Tržby zo služieb: približne 347 miliónov USD
-
Zisk na akciu (EPS): približne 0,72 USD, čo je medziročný nárast o viac ako 13 %
-
Hrubá marža: odhadovaná na 64,2 %, mierne pod úrovňou predchádzajúceho kvartálu
-
Prevádzková marža: približne 47,5 %, čo potvrdzuje trvale vysokú ziskovosť
Výhlaď na Q4 2025:
-
Tržby: 2,33 miliardy USD
-
Hrubá marža: 63,2 %
Umelá inteligencia a dátové centrá ako hlavný motor rastu
Segment AI Networkingu a hyperscale dátových centier je v súčasnosti najdôležitejším zdrojom tržieb spoločnosti Arista, pričom tvorí približne 65 % celkových predajov. Dopyt po ultrarýchlych Ethernet prepínačoch, vrátane 100G, 400G a 800G, naďalej rastie. Riešenia Arista podporujú kľúčových klientov ako Amazon, Google, Microsoft, Meta a Oracle, a poskytujú spoľahlivú infraštruktúru pre AI vo veľkom meradle.
Odhady naznačujú, že AI-tržby spoločnosti Arista by v roku 2025 mohli dosiahnuť 1,5 miliardy USD, pričom ďalší vývoj škálovateľných sieťových technológií by sa od roku 2027 mohol stať významným zdrojom príjmov.
Silná ziskovosť a prevádzková stabilita
Napriek nákladovým tlakom a výzvam v dodávateľských reťazcoch si Arista udržiava jednu z najvyšších ziskovostí v odvetví. Prevádzková marža zostáva blízko 47 % a peňažné toky z operácií sú silné. Príjmy zo služieb prinášajú dodatočnú finančnú stabilitu a posilňujú vzťahy so zákazníkmi, čo spoločnosti umožňuje zachovať si flexibilitu v konkurenčnom prostredí.
Výhlaď a riziká
Napriek silnému dopytu vedenie Aristy nezvýšilo výhlaď na rok 2026 po septembrovom Investor Day. Trhoví účastníci budú pozorne sledovať komentáre vedenia k nákladom na optické komponenty, cenovému tlaku zo strany hyperscalerov a možnostiam ďalšieho zvyšovania marží v konkurenčnom prostredí. Kľúčové riziká zahŕňajú koncentráciu tržieb u niekoľkých veľkých klientov a cyklický charakter investícií v sektore dátových centier.
Trhové hodnotenie
Za posledných 12 mesiacov vzrástla cena akcií Arista Networks približne o 40 %, čo odráža vysoké očakávania trhu týkajúce sa pokračujúcej expanzie v segmente AI. Kľúčovým faktorom, ktorý ovplyvní reakciu investorov po zverejnení výsledkov, bude tón výhladu na nadchádzajúce kvartály a trendy dopytu v oblasti AI Networkingu.
Zhrnutie
Spoločnosť Arista Networks vstupuje do záveru roka v silnej finančnej pozícii, so stabilnými maržami a rastúcou prítomnosťou na trhu umelej inteligencie. Firma si naďalej buduje konkurenčnú výhodu prostredníctvom inovatívnych sieťových technológií, pokročilého softvéru a partnerstiev s hlavnými hyperscalermi. Dnešná kvartálna správa by mala potvrdiť, že Arista zostáva jedným z hlavných ťažiacich z rastu AI a cloudovej infraštruktúry, pričom má pevný potenciál ďalšieho rastu tržieb aj marží v nasledujúcich kvartáloch.
