Walmart klesá napriek silným tržbám

Akcie Walmartu dnes strácajú viac než 7 %, hoci zverejnené výsledky na prvý pohľad vyzerali solídne. Walmart nie je obyčajný maloobchodný predajca. Trhová kapitalizácia spoločnosti sa stále pohybuje blízko hranice jedného bilióna dolárov.
Rozsah jeho biznisu znamená, že výsledky Walmartu sú vnímané ako jeden z najdôležitejších ukazovateľov kondície amerického spotrebiteľa, najmä v segmente základného tovaru.
Kľúčové ukazovatele
- Spoločnosť vykázala za 1. štvrťrok tržby 177,8 mld. USD, nad konsenzom 174,83 mld. USD.
- Upravený zisk na akciu dosiahol 0,66 USD, v súlade s očakávaním trhu.
- Globálne e-commerce tržby vzrástli o 26 % a reklamný biznis o 37 %.
Trh reagoval negatívne predovšetkým na výhlaď.
- Walmart očakáva v 2. štvrťroku upravený zisk na akciu v rozpätí 0,72–0,74 USD, zatiaľ čo konsenzus bol 0,75 USD.
- Spoločnosť zároveň ponechala celoročný výhlaď zisku na akciu na úrovni 2,75–2,85 USD, pričom stred tohto rozpätia je pod očakávaním analytikov na úrovni 2,92 USD.
Vyznienie reportu je teda zmiešané.
- Na jednej strane spotrebiteľ stále nakupuje: porovnateľné tržby Walmartu vzrástli o 4,1 % a počet transakcií sa zvýšil o 3,0 %.
- Na druhej strane samotná spoločnosť ukazuje, že tlak na náklady zostáva reálny. Rast prevádzkového zisku bol znížený o 250 bázických bodov pre vyššie náklady na pohonné hmoty v distribúcii a plnení objednávok.
To znamená, že ani najväčší maloobchodný predajca na svete, ktorý ťaží z obrovského rozsahu a z toho, že zákazníci presúvajú nákupy k lacnejším možnostiam, nie je voči nákladovej inflácii imúnny. Na konferenčnom hovore Walmart ďalej poukazuje na odolného spotrebiteľa, no už neukazuje odolnosť v ziskoch. A čím ďalej tieto prognózy siahajú, tým menej istý sa zdá výhlaď ziskovosti.
WMT.US (D1)
Pokles po výsledkoch vymazal takmer všetky tohtoročné zisky, teda približne 15 %, a stiahol akciu späť smerom k lokálnemu marcovému minimu. Pokles sa zastavil na úrovni 78,6 % Fibonacciho retracementu, kde zároveň prechádza horná hranica predchádzajúceho rastového kanála, čo naznačuje, že môže ísť o silnú rezistenčnú zónu. Vzhľadom na naďalej silné býčie momentum EMA priemerov môže byť základným scenárom prechod do konsolidácie v pásme 120–130 USD. Zdroj: xStation5
