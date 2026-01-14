Wells Fargo: 4. kvartál sklamal, no výhľady na rok 2026 podnecujú predstavivosť 💡🏛️

Wells Fargo zverejnila výsledky za štvrtý kvartál 2025, ktoré zaostali za očakávaniami analytikov. Tržby dosiahli 21,29 miliardy USD oproti očakávaným 21,65 miliardy USD a zisk na akciu (EPS) predstavoval 1,62 USD oproti očakávaným 1,67 USD. Napriek tomu čistý zisk vzrástol na 5,36 miliardy USD z 5,08 miliardy USD pred rokom, vďaka 4 % nárastu úrokových výnosov na 12,33 miliardy USD, čo však bolo pod hornou hranicou interného cieľa banky (12,4–12,5 miliardy USD).
Dynamiku výsledkov podporil rast v segmente spotrebiteľského a komerčného bankovníctva, kde banka zaznamenala výrazný progres. CEO Charlie Scharf uviedol, že úspory z prevádzkových nákladov financujú investície do infraštruktúry a rozvoja, čo sa prejavilo napríklad 20 % nárastom nových kreditných kariet a 19 % rastom úverov na autá. Po zrušení limitu na aktíva (1,95 bilióna USD) v júni aktíva prvýkrát prekročili hranicu 2 biliónov USD, čo umožňuje ďalšiu expanziu. Banka taktiež uzavrela sedem regulačných konaní súvisiacich so škandálom fiktívnych účtov, pričom ostáva len jedno z roku 2018.
Akcie WFC, ktoré v roku 2025 posilnili o 32,7 %, dnes klesli o približne 2 % v premarketoch.
Kľúčové výsledky za Q4 vs očakávania:
-
Tržby: 21,29 mld. USD (pod očakávaním 21,65 mld. USD)
-
Čistý zisk: 5,36 mld. USD (+5,5 % r/r); bez jednorazových položiek: 5,8 mld. USD a EPS 1,76 USD
-
Čistý úrokový výnos (NII): 12,33 mld. USD (pod očakávaním 12,46 mld. USD, no blízko cieľa banky)
-
Rezervy na úverové straty: 1,04 mld. USD (pokles z 1,10 mld. USD r/r)
-
ROE: 12,3 %
-
Vklady: 1,38 bil. USD (nad očakávaním 1,36 bil. USD)
-
Náklady na reštrukturalizáciu: 612 mil. USD (0,14 USD na akciu) – znižovanie počtu zamestnancov
Výhľady na rok 2026:
-
Čistý úrokový výnos (NII): cca 50 mld. USD (+5 % r/r z 47,5 mld. USD v roku 2025; analytici očakávali 50,21 mld. USD)
-
bez segmentu Markets: cca 48 mld. USD (v roku 2025 to bolo 46,7 mld. USD)
-
-
Celkové výdavky: cca 55,7 mld. USD (stabilné alebo mierne zvýšenie o 1–2 % r/r vďaka úsporám a AI)
-
NII v segmente Markets (obchodovanie s akciami, dlhopismi, menami a komoditami): cca 2 mld. USD
-
(v roku 2025 iba 700 mil. USD – nárast vďaka nižším nákladom na financovanie a rastu bilancie)
-
Wells Fargo vstupuje do roku 2026 v silnej pozícii, so zameraním na umelú inteligenciu na zlepšenie efektivity. Prognózy úrokových sadzieb Wells Fargo vyššie. Zdroj: Wells Fargo
Zhrnutie:
Wells Fargo zverejnila výsledky za Q4 2025, ktoré sklamali analytikov – tržby aj zisk na akciu boli nižšie než očakávania, napriek tomu čistý zisk medziročne vzrástol vďaka vyšším úrokovým výnosom. Banka vyzdvihla expanziu v oblasti spotrebiteľského a komerčného úverovania, po zrušení regulačného limitu prekročila hranicu 2 biliónov USD aktív a uzavrela väčšinu prípadov súvisiacich so škandálom fiktívnych účtov. Vklady prekonali trhové očakávania a rezervy na úverové straty klesli. Na rok 2026 vedenie očakáva stabilizáciu výdavkov a rast úrokových výnosov, najmä v segmente Markets – obchodovanie s akciami a komoditami.
Hoci akcie banky dnes pred otvorením Wall Street oslabujú, z dlhodobého hľadiska sa naďalej pohybujú v uptrende, ktorý je definovaný exponenciálnymi kĺzavými priemermi. Osobitnú pozornosť si zaslúži 100-dňový EMA (fialová krivka), ktorý v roku 2025 opakovane poskytoval cenovú podporu akciám WFC.US.
Zdroj: xStation
