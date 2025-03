Williams Sonoma klesá o 6 % po sklamaní Wall Street neuspokojivým výhľadom

Prémiový predajca kuchynského vybavenia a bytového nábytku Williams-Sonoma (WSM.US) zverejnil výsledky za Q4 2024, ktoré prekonali očakávania Wall Street.

📈 Tržby medziročne vzrástli o 8 % na 2,46 miliardy USD, zatiaľ čo upravený zisk na akciu (EPS) dosiahol 3,28 USD, čo bolo o 11,5 % nad konsenzom analytikov.

📊 Medzikvartálny rast tržieb predstavoval 3,1 % v štvrtom kvartáli.

Kľúčové výsledky za Q4 2024:

📌 Tržby: 2,46 miliardy USD vs. očakávania 2,36 miliardy USD (+8 % YoY, o 4,5 % nad očakávaniami)

📌 Upravený EPS: 3,28 USD vs. očakávania 2,94 USD (o 11,5 % nad očakávaniami)

📌 Výhľad na 2025: Tržby na rovnakej úrovni medziročne (v súlade s prognózami), prevádzková marža 17,6 % (pod očakávaniami 18,1 %)

📌 Prevádzková marža: 21,5 %, oproti 20,1 % v rovnakom období minulého roka

📌 FCF marža: 23 %, oproti 27,3 % pred rokom

📌 Počet obchodov: 512 na konci kvartálu vs. 518 pred rokom

📌 Rast porovnateľných tržieb: +3,1 % YoY (vs. -6,8 % v Q4 2023)

Investorov znepokojuje stagnácia rastu a neistota okolo ciel

V roku 2024 spoločnosť dosiahla zisk 8,79 USD na akciu a vygenerovala čistý príjem 7,71 miliardy USD, z čoho 1,13 miliardy USD pripadlo na Q4.

📉 Za celý rok však tržby klesli o 1,6 % YoY, čo spolu s neistotou ohľadom potenciálnych colných nákladov a dopytu po produktoch vyvoláva obavy investorov.

📉 Wall Street negatívne reaguje na slabší výhľad prevádzkovej marže a stagnujúci rast tržieb.

📊 Na druhej strane opatrná komunikácia spoločnosti ponecháva priestor na možné zvýšenie prognóz tržieb v priebehu roka.

Source: xStation5

Williams-Sonoma – Finančné ukazovatele a ocenenie

📊 Napriek spomaľujúcemu rastu zostáva ocenenie Williams-Sonoma v rozmedzí vysokých dvojciferných hodnôt P/E.

🔹 Spoločnosť má výraznú expozíciu na ekonomické cykly v nábytkárskom a bytovom sektore, pričom jej produkty sú teoreticky ľahko nahraditeľné.

🔹 Vzhľadom na oslabené trhové podmienky a zmiešané prognózy môže trh pristúpiť k prehodnoteniu ocenenia spoločnosti.

Klesajúca ziskovosť a hlavné riziká

📉 Návratnosť investovaného kapitálu (ROIC) klesá, zatiaľ čo vážený priemerný kapitálový náklad (WACC) rastie, čo naznačuje možný tlak na ziskovosť.

📉 Vyššie kapitálové výdavky (CAPEX) môžu v nasledujúcich štvrťrokoch ďalej zaťažiť marže.

⚠ Najväčším rizikom zostáva slabý spotrebiteľský dopyt – ak bude pokračovať zhoršenie ekonomických údajov v USA, môže to mať negatívny dopad na spoločnosť.

Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.