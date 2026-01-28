Woodside prekvapilo silnými výsledkami napriek poklesu cien ropy

- Tržby spoločnosti Woodside prekonali očakávania vďaka rekordnej produkcii, a to aj napriek nízkym cenám ropy.
- Tržby spoločnosti Woodside prekonali očakávania vďaka rekordnej produkcii, a to aj napriek nízkym cenám ropy.
- Produkcia dosiahla 198,8 mil. boe, čím prekročila stanovené ciele.
- Výhľad na rok 2026 je nižší pre plánovanú údržbu a postupné spustenie projektu Scarborough.
- Trh zostáva pozitívny a očakáva sa, že spoločnosť výhľad postupne zlepší, tak ako tomu bolo v minulosti.
Austrálsky ťažobný gigant Woodside Energy oznámil za Q4 2025 vyššie než očakávané tržby, a to aj napriek poklesu cien ropy a zemného plynu. Akcie reagovali rastom o 2,53 % na 24,93 AUD, zatiaľ čo širší index S&P/ASX 200 oslabil o 0,22 %.
Hlavným dôvodom pozitívneho prekvapenia bola rekordná produkcia vo výške 198,8 mil. boe, ktorá prekročila interné ciele vďaka výkonnosti kľúčových aktív: Sangomar, Shenzi a Pluto LNG.
Analytici Nik Burns (Jarden) a Saul Kavonic (MST Marquee) označili výsledky za jasne silné. Spoločnosť však zároveň zverejnila mierne slabší výhľad produkcie na rok 2026 – približne o 3 % pod stredom trhových očakávaní (172–186 mil. boe). Pokles súvisí s plánovanou odstávkou v projekte Pluto LNG a načasovaním spustenia ťažby v strategickom projekte Scarborough.
Trh však zostáva pozitívny – firma v minulosti prezentovala podobne konzervatívne výhľady, ktoré následne zvyšovala a prekonávala, čo posilňuje dôveru investorov v opakovanie tohto trendu.
Dočasná výkonná riaditeľka Liz Westcott označila výkonnosť za výsledok stabilnej ťažby z polí Sangomar a Pluto LNG, pričom Pluto v druhej polovici roka bežalo na 100 % kapacity. Projekt Scarborough je v súčasnosti z 94 % dokončený a prvá LNG dodávka sa očakáva v Q4 2026, namiesto pôvodne plánovaného Q3.
Spoločnosť tiež potvrdila, že v decembri spustila výrobu amoniaku v projekte Beaumont New Ammonia, pričom plné spustenie sa očakáva v priebehu roka 2026.
WDS.US (D1)
Akcie Woodside Energy zaznamenali v posledných dňoch prudký rast a aktuálne sa obchodujú za 17,23 USD. Cena prerazila nad EMA 50 (16,04 USD) aj SMA 100 (15,91 USD), čo potvrdzuje býčí trend. RSI na úrovni 63,8 signalizuje zvýšený nákupný záujem, no stále sa nenachádza v prekúpenom pásme. Z hľadiska rezistencie bude kľúčové sledovať úroveň 17,35 USD (aktuálne maximum). V prípade korekcie by mohla ako prvá podpora poslúžiť zóna 16,70–16,40 USD, kde cena naposledy konsolidovala.
Zdroj: xStation5
