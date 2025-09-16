Workday kúpi AI firmu Sana Labs za 1,1 miliardy dolárov, aby posilnil svoje možnosti v oblasti učenia a agentov

Workday súhlasil s kúpou švédskej AI spoločnosti Sana Labs, so sídlom v Štokholme, v rámci hotovostnej transakcie za približne 1,1 miliardy USD. Tento krok je súčasťou stratégie Workday posilniť schopnosti založené na umelej inteligencii v oblastiach ľudských zdrojov, učenia, správy znalostí a inteligentných agentov.
Čo Sana prináša
Sana je známa svojou platformou Sana Learn, ktorá je AI-nativná a spája nástroje správy učenia, tvorby obsahu, generovania kurzov a personalizovaného doučovania pomocou agentov AI. Medzi zákazníkov patria spoločnosti z rôznych odvetví — výrobcovia elektromobilov, distribútori v priemysle či fintech firmy. Napríklad jedna firma dokázala vďaka Sana skrátiť čas na tvorbu kurzu zo štyroch mesiacov na štyri dni.
Ďalším produktom Sana je AI “knowledge assistant”, ktorý indexuje firemné dáta a umožňuje zamestnancom rýchlo vyhľadávať informácie, generovať obsah, analyzovať dokumenty a zrýchliť rutinné pracovné procesy.
Prečo je tento krok dôležitý
Workday pôsobí v segmente so silnou konkurenciou, kde rastie potreba inteligentných nástrojov, ktoré umožňujú zamestnancom rýchlo sa učiť, zvyšovať produktivitu a automatizovať opakujúce sa úlohy. Vďaka akvizícii Sana chce Workday integrovať agentné funkcie a platformu učenia do svojich hlavných produktov, čo umožní:
-
personalizované rozvojové zručnosti a tvorbu vzdelávacieho obsahu vo veľkom
-
zlepšenie vnútornej mobility a optimalizáciu talentov
-
lepšie vyhľadávanie znalostí a generovanie obsahu naprieč dátovými zdrojmi organizácie
Tento krok prichádza v čase, keď fúzie a akvizície v sektore HR softvéru rastú. Len minulý mesiac bol konkurenčný subjekt Dayforce odkúpený firmou Thoma Bravo za 12,3 miliardy USD.
Kľúčové detaily transakcie
-
Cena: približne 1,1 miliardy USD v hotovosti za všetky vydané akcie spoločnosti Sana.
-
Očakávané uzavretie: v štvrtom štvrťroku fiskálneho roka 2026 Workday, ktorý končí 31. januára 2026, za predpokladu splnenia bežných podmienok.
-
Poradcovia: finančným poradcom Workday je Allen & Company LLC; Sana využíva právne služby firmy DLA Piper.
Výzvy a čo sledovať
Integrácia technológie Sana do existujúcich produktov Workday si vyžiada starostlivé riadenie – najmä z hľadiska kompatibility, ochrany dát a dodržiavania právnych predpisov v rôznych regiónoch. Adaptácia zákazníkov na nové AI-agentné workflowy môže byť náročná.
Zároveň bude zaujímavé pozorovať, ako konkurencia reaguje: v segmente HR a enterprise softvéru sa investície do AI učenia, agentov a nástrojov správy znalostí zrýchľujú. Pre Workday bude dôležité jasne definovať svoje konkurenčné výhody.
