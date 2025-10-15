DE40: Dobré výsledky firiem a opatrný optimizmus

- Európske akcie spočiatku rástli, no zisky zredukovali pre opatrnosť investorov.
- ASML a Louis Vuitton oznámili silný rast, čo podporilo indexy.
- Španielsky CPI medziročne vzrástol o 3 %.
- Francúzska vláda našla spoločnú reč.
- BASF má nový cieľový cenový odhad.
Európske akciové trhy začali stredajšiu seansu s jasnými ziskami, ťažiac z pozitívneho sentimentu zo zahraničných trhov a silných výsledkov firiem.
Investori reagovali optimisticky na signály zlepšovania ekonomiky a uvoľnenejší postoj k menovej politike.
S postupom dňa však nadšenie postupne slablo a hlavné indexy časť skorších ziskov zredukovali, čo naznačuje pretrvávajúcu opatrnosť investorov.
Kontrakty na EU50 sú aktuálne +0,6 %.
Na firemnej úrovni dnes pritiahli pozornosť najmä výsledky spoločností ASML a Louis Vuitton. Obe firmy predstavili silné správy, ktoré naznačujú rast v kľúčových obchodných segmentoch a v prvej časti dňa podporili európske indexy.
Okrem toho včerajšie relatívne holubičie komentáre Jeroma Powella po uzavretí amerického trhu zmiernili napätie, pričom pozitívny efekt týchto vyjadrení sa naplno prejavil až dnes ráno.
Politická kríza vo Francúzsku, ktorá v posledných týždňoch spôsobovala neistotu medzi investormi, sa zdá byť v štádiu stabilizácie po tom, čo nový premiér získal podporu Socialistickej strany.
Zdroj: Bloomberg Finance Lp
V rámci nemeckého indexu vedú zisky segmenty materiálov, chemického priemyslu a IT. Rast si udržiavajú aj farmaceutické spoločnosti a maloobchod. Straty naopak zaznamenávajú najmä firmy z oblasti médií a telekomunikácií.
Makroekonomické údaje:
Boli zverejnené najnovšie údaje o spotrebiteľskej inflácii v Španielsku. Index CPI medziročne vzrástol na 3 % a medzimesačne o 0,2 %, čo bolo nad očakávaniami trhu.
Takáto úroveň inflácie môže byť z pohľadu cenovej stability a ďalšej menovej politiky ECB znepokojujúca, no zároveň naznačuje, že spotreba zostáva relatívne silná aj napriek rastúcemu tlaku na trhu práce.
DE40 (D1)
Zdroj: xStation5
Cena pomaly klesá smerom k podpore okolo 24 350 bodov, ktorú tvorí nedávne minimum a dlhodobá trendová línia. Kupujúci neboli schopní udržať hladinu FIBO 23,6 %, čo naznačuje slabý dopyt.
Ďalší pokles naznačuje pravdepodobnú korekciu smerom k silnej podpore na úrovni FIBO 50 %, kde sa nachádza aj kĺzavý priemer EMA100.
Ak chcú kupujúci získať iniciatívu späť, musia prekonať rezistenciu na úrovni 24 550 bodov, čo by mohlo otvoriť cestu k ďalšiemu historickému maximu (ATH).
Firemné správy:
-
LVMH (MC.FR) – Módny a luxusný gigant dnes rastie o 13 % po zverejnení fenomenálnych výsledkov. Spoločnosť prekonala odhady analytikov ohľadom tržieb a zaznamenala rast predaja, najmä 2 % nárast na kľúčových trhoch – v Číne.
-
ASML (ASML.NL) – Holandská spoločnosť, základ celého polovodičového trhu, tiež zverejnila veľmi dobré výsledky. Síce nenaplnila očakávania ohľadom EPS, no prekonala odhady tržieb.
Dopyt po čipoch zostáva nenásytný, s objednávkami v hodnote 5,4 miliardy eur – nad očakávania. Akcie rastú o 3 %.
-
BASF (BAS.DE) – Chemická spoločnosť posilňuje o 1 %, po tom, čo City zvýšila cieľovú cenu akcie.
-
BMW (BMW.DE) – Nemecký automobilový gigant dostal znížené hodnotenie od Jefferies, ktoré zmenilo odporúčanie na „držat“ a označilo Mercedes za lepšiu investičnú voľbu.
Pohyb ceny akcie ostáva obmedzený.
-
Stellantis (STELA.IT) – Automobilový koncern oznámil investície vo výške 13 miliárd USD v USA s cieľom obísť clá. Akcie rastú o viac ako 2 %.
-
Lufthansa (LHA.DE) – Morgan Stanley znížila odporúčanie na „podprůměrné“, čo sa prejavilo poklesom ceny akcie o približne 0,5 %.
