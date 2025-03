WTI ropa klesá o viac než 3 % 🛢️

Cena padá pod 66 USD za barel, čo by mohlo znamenať najnižšiu uzatváraciu cenu od roku 2021

WTI ropa dnes stráca viac než 3 %, pričom od začiatku týždňa pokles presiahol 6 %. Dnešný pokles pod 66 USD za barel by pri tejto úrovni znamenal najnižšiu uzatváraciu cenu od roku 2021. Z pohľadu intradenných cien sú aktuálne kotácie najnižšie od septembra 2024.

Pokles cien ropy je spojený s viacerými faktormi: primárne s oznámením OPEC+ o zachovaní plánu zvyšovania produkcie od apríla, čo by malo eliminovať dobrovoľné obmedzenie ťažby o 2,2 milióna barelov denne počas nasledujúcich mesiacov. Ďalším faktorom je obchodná vojna, ktorú spustil Trump proti Kanade, Mexiku a Číne, čo by mohlo viesť k spomaleniu ekonomiky a tým k zníženiu dopytu po rope. Posledným globálnym faktorom je možnosť mierovej dohody na Ukrajine, ktorá by mohla viesť k zrušeniu amerických sankcií voči Rusku a zvýšeniu dostupnosti ruskej ropy.

Pred niekoľkými okamihmi boli taktiež zverejnené údaje o amerických zásobách ropy. Zásoby vzrástli o viac než 3 milióny barelov denne, napriek očakávanému poklesu. Úroveň zásob však zostáva pod minuloročnou hodnotou a pod päťročným priemerom.

Rast zásob zodpovedá sezónnym vzorcom, aj keď úrovne sú nižšie než minulý rok a v porovnaní s päťročným priemerom. Napriek tomu sa dnes očakával mierny pokles zásob. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB





WTI ropa dnes stráca viac než 3 % a obchoduje sa na najnižších intradenných úrovniach od septembra 2024, čo by mohlo znamenať najnižšiu uzatváraciu cenu od roku 2021. Zdroj: xStation5