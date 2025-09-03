Zalando prehralo súdny spor a bude podliehať prísnejším pravidlám EÚ“

Všeobecný súd Európskej únie zamietol právnu výzvu spoločnosti Zalando voči jej zaradeniu medzi veľmi veľké online platformy (VLOP) podľa aktu o digitálnych službách (DSA). Nemecký módny predajca tak bude musieť dodržiavať najprísnejšie regulačné požiadavky platné v EÚ.
Rozhodnutie súdu a jeho odôvodnenie
Súd konštatoval, že rozhodnutie Európskej komisie bolo opodstatnené, pričom Zalando prekročilo hranicu 45 miliónov aktívnych používateľov za mesiac, konkrétne dosiahlo viac ako 83 miliónov. Zalando oponovalo, že počet ich aktívnych používateľov je iba 30 miliónov, podľa údajov z partnerského predajného programu. Súd však uviedol, že spoločnosť nevedela oddeliť používateľov, ktorí boli vystavení obsahu od tretích strán, od tých, ktorí neboli.
Regulačné dôsledky
Ako platforma kategórie VLOP bude Zalando musieť zabezpečiť pokročilé procesy moderovania obsahu, vykonávať každoročné hodnotenie rizík, zabezpečiť transparentnosť reklamy a spolupracovať s regulátormi a výskumníkmi. V prípade porušenia týchto pravidiel hrozí spoločnosti pokuta až do výšky 6 % jej celosvetového ročného obratu.
Reakcia spoločnosti a ďalšie kroky
Zalando vyjadrilo sklamanie nad rozsudkom a oznámilo, že sa odvolá na Súdny dvor Európskej únie. Spoločnosť tvrdí, že jej dôkladne kurátorovaný obchodný model minimalizuje riziko šírenia nelegálneho alebo škodlivého obsahu od tretích strán.
Širší kontext
Toto rozhodnutie predstavuje prvý súdny test uplatňovania zákona DSA a vytvára precedens pre hybridné platformy, ktoré kombinujú vlastný predaj so sprostredkovaním tretích strán. Zároveň signalizuje pripravenosť Komisie na dôsledné presadzovanie nových pravidiel digitálnej bezpečnosti aj v prípade odporu zo strany technologických gigantov a medzinárodných kritikov.
