Zásadný obrat v boji o suroviny: EÚ a USA sú blízko dohody 🚀

- EÚ a USA chcú spoločne znížiť závislosť od čínskych kritických nerastov.
- V hre sú minimálne ceny, spoločné investície aj koordinácia pri výpadkoch dodávok.
- Dohoda by mohla podporiť nečínskych producentov a posilniť bezpečnosť dodávateľských reťazcov.
- Táto téma je dôležitá aj pre investorov, pretože kritické suroviny sú kľúčové pre technológie, obranu aj elektromobilitu.
Európska únia a Spojené štáty sa približujú k dohode o spolupráci v oblasti kritických nerastov, ktorá má obmedziť ich závislosť od Číny. Podľa návrhu akčného plánu by obe strany mohli podporiť nečínskych dodávateľov napríklad zavedením minimálnych cien, spoločnými investíciami alebo koordináciou nových projektov v ťažbe, spracovaní a recyklácii surovín.
Dohoda by sa mala týkať celého dodávateľského reťazca, teda od prieskumu a ťažby až po rafináciu, recykláciu a obnovu materiálov. Súčasťou má byť aj spolupráca pri výpadkoch dodávok, koordinácia exportných obmedzení, budovanie zásob a mapovanie ložísk. EÚ a USA navyše chcú do iniciatívy prizvať aj ďalšie spriatelené krajiny.
Tento krok prichádza v čase, keď štáty po celom svete hľadajú bezpečnejší prístup k strategickým surovinám po tom, čo Peking minulý rok zaviedol rozsiahle exportné kontroly, vrátane obmedzenia vývozu vzácnych zemín. Tieto kroky narušili globálne dodávateľské reťazce a v Európe zvýšili riziko odstávok priemyselnej výroby.
Plán má aj silný geopolitický rozmer. Hoci vzťahy medzi EÚ a USA zostávajú v poslednom období napäté, práve oblasť kritických nerastov sa môže stať jednou z mála tém, na ktorých sa obe strany dokážu zhodnúť. Symbolicky tak potvrdzujú, že obmedzenie závislosti od čínskych dodávok považujú za strategickú prioritu.
Pre investorov je dôležité, že kritické nerasty sú nevyhnutné pre výrobu elektromobilov, obranných technológií, polovodičov aj modernej elektroniky. Ak sa podarí vytvoriť stabilnejšie a politicky bezpečnejšie dodávateľské reťazce, mohlo by to podporiť západných ťažiarov, spracovateľov aj firmy zamerané na recykláciu surovín.
