🛢️ Zemný plyn blízko úrovne 5 USD

- Cena plynu v USA prekročila 5 USD (najvyššie od roku 2022): Prudký cenový nárast v USA nad 5 USD/MMBTU je poháňaný silným dopytom po vykurovaní pre chladnejšie počasie v Severnej Amerike a trvalo vysokým vývozom LNG.
- Nezvyčajný pokles zásob: Výnimočne veľký implikovaný pokles zásob v USA (200 miliárd kubických stôp), ktorý sa zvyčajne objavuje len počas hlbokej zimy (január/február), poukazuje na nadhodnotenie na krátkom konci forwardovej krivky (backwardácia).
- Transatlantická divergencia: Európa zostáva pokojná – nízke ceny napriek nižším zásobám, čo vytvára výrazný cenový rozdiel medzi USA a Európou. Táto európska stabilita môže v dlhšom horizonte obmedziť ďalší rast cien v USA.
Ceny zemného plynu v novembri výrazne vzrástli, pričom vplyv nedávneho rolovania futures kontraktov na vývoj cien v predchádzajúcom mesiaci bol len okrajový. Po dvoch zmiešaných obchodných seansách na začiatku decembra priniesol silný stredajší rast prelomenie marcových maxím z roku 2025 a ceny sa aktuálne obchodujú na najvyššej úrovni od roku 2022, pričom krátko prekročili hranicu 5 USD/MMBTU. Čo poháňa tento prudký cenový nárast a čo môžeme očakávať v blízkej budúcnosti?
Zimný nápor v USA
Nízke teploty v posledných týždňoch viedli k tomu, že spotreba plynu v USA jasne prekročila bežné sezónne normy. Spotreba plynu je aktuálne najvyššia za posledných päť rokov pre toto obdobie, aj keď stále nedosahuje rekordné úrovne z prvých dvoch mesiacov tohto roka (zelená línia na prvom grafe nižšie). Hoci spotreba plynu zo strany elektrární je značná (pozri druhý graf), hlavným faktorom zvýšenej spotreby je dopyt po vykurovaní, spôsobený podpriemernými teplotami. Krátkodobé aj sezónne predpovede naďalej ukazujú na chladnejšie počasie v severnej časti Spojených štátov.
Vysoká spotreba plynu v USA.
Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Na severe Spojených štátov sa počas zimy očakávajú chladnejšie teploty, hoci nejde o extrémnu odchýlku od priemeru. Predpovede počasia sa však môžu čoskoro zmeniť, najmä keďže teploty na juhu USA sú výrazne nad štandardom.
Zdroj: NOAA
Napriek tomu nízke teploty viedli k náhlemu nárastu dopytu. Vývoz LNG zostáva veľmi vysoký – blízko 100 % kapacity plynovodov. Aj keď je ponuka mimoriadne vysoká (viac ako 120 miliárd kubických stôp denne – bcfd), implikovaná zmena zásob naznačuje pokles o 200 miliárd kubických stôp, čo je v tomto období roka mimoriadne nezvyčajné. Takéto výrazné úbytky zásob sa zvyčajne vyskytujú v januári alebo februári.
Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Európa zostáva voči zime pokojná, napriek nižším zásobám
Momentálne pozorujeme zaujímavú divergenciu v cenovom vývoji medzi USA a Európou. Ceny v USA prudko rastú, a to nielen kvôli tvaru forwardovej krivky, ale aj kvôli prudkému rastu krátkodobej spotreby. Zásoby v USA však zostávajú na relatívne vysokej úrovni, blízko päťročného maxima, a porovnateľné zásoby takéto zvýšenie cien neopodstatňujú.
Za posledné dva roky sme nepozorovali tak výraznú divergenciu vo vývoji cien plynu medzi USA a Európou. Európa už sa neobáva energetickej krízy a signály oslabujúceho dopytu v Ázii naznačujú výraznú dostupnosť LNG v prípade zvýšenej potreby.
Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Ceny v Európe taktiež klesli v porovnaní s cenami v Ázii (JKM). Pokles cien je viditeľný aj na čínskom trhu.
Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Za zmienku stojí, že úroveň zásob v Európe je viditeľne nižšia než päťročný priemer, hoci odporúčaná úroveň naplnenia zásobníkov na 80 % bola prekročená ešte pred začiatkom vykurovacej sezóny.
Zdroj: Bloomberg Finance LP
Výbery plynu z európskych zásobníkov boli v druhej polovici novembra pomerne vysoké, no v súčasnosti sa vrátili blízko priemeru, čo by teoreticky mohlo pomôcť stabilizovať ceny na nízkych úrovniach. Nízke ceny v Európe môžu tiež v dlhšom horizonte ovplyvniť ceny v USA.
Zdroj: Bloomberg Finance LP
Začiatok sezóny poklesu zásob prebieha podľa očakávaní a – čo je dôležité – mierne pomalšie než je priemer. Ak sa však budúci týždeň prejaví zmena v rozmedzí 100–200 miliárd kubických stôp denne (bcfd), úroveň zásob sa prudko priblíži k priemeru. Dnes sa očakáva minimálny pokles zásob o 18 miliárd kubických stôp.
Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Čo naznačuje sezónnosť cien?
Cena plynu zvyčajne dosahuje lokálne maximum ku koncu novembra, po ktorom nasleduje korekcia. Dôležité je, že november bol posledným mesiacom rolovania kontraktov v rámci contanga a aktuálne je trh v niekoľkomesačnej backwardácii. Cena sa môže z historického pohľadu zdať nadhodnotená, no ak vysoká spotreba plynu pretrvá, môže zostať na zvýšenej úrovni. Ak implikovaný dopyt klesne do pásma 120–140 bcfd, malo by to naznačovať obrat cenového trendu.
Cena zaznamenala za posledný mesiac veľmi silný nárast a zostáva vysoko v porovnaní s historickými štandardmi. Sezónnosť zároveň poukazuje na poklesy v nasledujúcich týždňoch, pričom treba pamätať na to, že je to čiastočne spôsobené aj samotnou štruktúrou futures kontraktov.
Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Za zmienku tiež stojí, že nominálna cena sa aktuálne nachádza nad priemerom.
Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Aktuálna forwardová štruktúra až do apríla naznačuje silnú backwardáciu, avšak zvýšené ceny kontraktov na marec, apríl a máj poukazujú na očakávanie mierne vyššieho než bežného dopytu. Zároveň vidíme, že zmena cien na krátkom konci krivky bola za posledný mesiac extrémna pri najbližších dvoch kontraktoch, čo môže taktiež naznačovať nadhodnotenie. Či však dôjde ku korekcii, ktorá priblíži cenu k priemeru, bude závisieť najmä od počasia.
Zdroj: Bloomberg Finance LP
Technický výhľad
Cena sa momentálne pohybuje pri úrovni 5 USD/MMBTU, čo zodpovedá 161,8 % Fibonacciho retracementu poslednej významnej klesajúcej vlny. Krátkodobú podporu poskytuje 14-dňový kĺzavý priemer, ktorý pôsobí ako kľúčová krátkodobá opora. Aktuálny rastový vzorec je veľmi podobný minulému roku, hoci spotreba plynu je momentálne vyššia ako v rovnakom období pred rokom. Rozsah nárastu naznačuje možný vrchol v druhej polovici januára. Ak by však spotreba plynu v januári alebo februári ešte vzrástla, cena by sa mohla usadiť výrazne vyššie ako dnes a priblížiť sa k scenáru z roku 2022, aj keď pravdepodobne v mierne obmedzenej podobe.
