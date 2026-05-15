Zhrnutie trhov: Akcie a kovy klesajú, keďže summit Trump–Xi neprelomil patovú situáciu okolo Iránu 📉 (15.05.2026)

📉 Trhy a spoločnosti:
- Trhový sentiment: Medvedia nálada sa prehlbuje, pretože investori uprednostňujú započítavanie „bolesti“ z pretrvávajúcej patovej situácie medzi USA a Iránom pred silnými výsledkovými dátami. Rastúce náklady na energie a prudko rastúce inflačné údaje znovu oživili obavy z recesie. Platí to najmä pre priemyselne orientované centrá, ako sú Nemecko a Francúzsko, kde chuť riskovať zmizla napriek známkam firemnej odolnosti.
- Indexy: Futures na európske indexy sa obchodujú hlboko v červených číslach. Najväčšie straty zaznamenáva poľský WIG20 (W20: -1,8 %), taliansky FTSE MIB (ITA40: -1,6 %) a francúzsky CAC40 (FRA40: -1,6 %). Kontrakt na široký Euro Stoxx 50 (EU50) aj britský FTSE 100 (UK100) klesajú približne o 1,4 %. Švajčiarsky trh vykazuje určitú odolnosť (SUI20: -0,2 %) vďaka vysokej koncentrácii defenzívnych spoločností zo sektorov zdravotnej starostlivosti a spotrebného tovaru.
- Kľúčové akcie: Európske indexy ťahal nižšie prepad materiálového sektora o 4,3 % a prudký výpredaj v technológiách. Polovodičové firmy ako ASML a Aixtron klesali až o 4,6 %, respektíve 7,3 %. Zatiaľ čo veľké banky a luxusní giganti ako LVMH oslabovali, taliansky výrobca čipov Technoprobe predstavoval vzácny svetlý bod. Akcie vzrástli o 35 % po výraznom zvýšení výhľadu na rok 2026.
- HSBC dosiahla len malý pokrok vo svojom pláne investovať 4 miliardy USD do fondov súkromného úveru. Banka čelí zásahu vo výške 400 miliónov USD pre problematický úver spojený so skrachovanou britskou firmou. Napriek úprave svojej ochoty podstupovať riziko v čase trhovej volatility zostáva HSBC odhodlaná v tejto triede aktív súťažiť.
- Akcie Delivery Hero vyskočili o 40 % po rezignácii generálneho riaditeľa Niklas Östberga a vstupe aktivistického investora. Trhy očakávajú „rozobratie“ skupiny, konkrétne možný predaj jej hlavnej juhokórejskej divízie. Takéto predaje sú vnímané ako nevyhnutné na riešenie blížiacich sa splatností dlhopisov v objeme 2,25 miliardy EUR a uvoľnenie hodnoty pre akcionárov.
- BP zvažuje predaj svojich egyptských aktív v oblasti zemného plynu, zatiaľ čo nová generálna riaditeľka Meg O'Neill sa snaží znížiť dlh a opätovne sa zamerať na vysoko ziskové projekty. Hoci ropný gigant investoval v Egypte počas šiestich desaťročí 35 miliárd USD, jeho miestna produkcia od roku 2023 klesla takmer o 60 %. To viedlo k strategickému prehodnoteniu jeho stredomorských aktív.
- FX: Index amerického dolára (USDIDX) predlžuje zisky už piatu seansu v rade a prudko rastie o 0,2 %, keďže po summite Trump–Xi nedošlo k žiadnemu skutočnému pokroku vo vojne s Iránom. Najviac strácajú rizikové meny (AUD/USD: -0,8 %, NZD/USD: -0,7 %). Japonský jen je najmenej volatilný (USD/JPY: +0,07 %). EUR/USD klesá o 0,2 % na 1,165.
- Drahé kovy prudko korigujú smerom nadol pre silu amerického dolára. Zlato klesá o 2 % na 4 560 USD za uncu, zatiaľ čo striebro sa prepadá o 5,7 % na približne 79 USD za uncu.
- Kryptomeny takisto zažívajú plošný výpredaj, pričom výrazné straty zaznamenávajú hlavné aj menšie tokeny. Bitcoin klesá o 0,8 % na 80 800 USD, zatiaľ čo Ethereum stráca 1,5 % na 2 265 USD.
🌍 Ekonomika a politika:
- Nová ropná diaľnica: SAE urýchľujú výstavbu druhého ropovodu zo západu na východ, ktorý má obísť Hormuzský prieliv. Tento kľúčový infraštruktúrny projekt má zabezpečiť export ropy počas pokračujúcej iránskej blokády. SAE by vďaka nemu mohli prepravovať ropu priamo do Ománskeho zálivu a obísť volatilný námorný koridor.
- Diplomatická patová situácia: Prezident Trump a Xi Jinping zakončili summit v Pekingu zdôraznením spoločného záujmu ukončiť vojnu s Iránom a udržať Hormuzský prieliv otvorený. Čína sa však bráni prevzatiu zodpovednosti. Trump uviedol, že USA už prieliv nepotrebujú, zatiaľ čo Peking uprednostňuje „strategickú stabilitu“ a obchod pred intervenciou.
- Energetický obrat: Bessent z ministerstva financií očakáva, že Čína využije svoj vplyv a závislosť od ropy z Blízkeho východu, aby „v zákulisí“ tlačila na Teherán. Peking sa zároveň obracia k „stabilnému“ americkému LNG, čím neúmyselne posilňuje bilaterálne väzby s USA, keďže krajiny sa snažia uniknúť volatilite na Blízkom východe.
- Trumpov nominant do Fedu rezignuje: Guvernér Fedu Stephen Miran rezignoval a podporil nastupujúceho predsedu Kevina Warsha, jeho „úzky mandát“ a agresívne znižovanie bilancie. Miran, ktorý často nesúhlasil s väčšinou, presadzoval skoršie znižovanie sadzieb a menovú politiku viac zameranú do budúcnosti. Ako kľúčové dezinflačné sily, ktoré by mal Fed lepšie začleniť do svojich menových modelov, uvádzal dereguláciu a imigráciu.
- Nový predseda Fedu: Kevin Warsh nahrádza Jeroma Powella vo funkcii predsedu Fedu počas volatilného prechodného obdobia. S infláciou na úrovni 3,8 % a výnosmi tridsaťročných dlhopisov nad 5 % preberá Warsh reštriktívne inflačné prostredie, ktoré živia geopolitické šoky. Musí obnoviť cenovú stabilitu a zároveň sa vyrovnať s masívnym verejným dlhom a náročným dedičstvom Powellovej éry.
