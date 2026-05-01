Zhrnutie trhov – Dáta potvrdzujú intervenciu BoJ. Čaká sa na americký ISM (05.01.2026)

- Menová intervencia v Japonsku: Dáta z Bank of Japan naznačujú, že úrady vykonali devízovú intervenciu v hodnote približne 5,4 bil. JPY. Jen voči americkému doláru krátkodobo posilnil, ale na širšom trhu pozorujeme všeobecné posilňovanie americkej meny.
- Solídne dáta z britského priemyslu: Finálny údaj indexu PMI vo výrobe vo Veľkej Británii dosiahol 53,7 bodu, čo bolo lepšie než očakávania (53,3) aj predchádzajúca hodnota (53,6). Napriek tomu kontrakty UK100 (FTSE 100) v prostredí nízkej likvidity klesajú približne o 0,5 %.
- Sviatok práce v Európe: Väčšina európskych trhov zostáva dnes z dôvodu osláv Sviatku práce zatvorená, čo vedie k výrazne nižšej likvidite na kontinente.
- Situácia na Wall Street: Futures na americké indexy (S&P 500, Dow Jones) vykazujú minimálne zisky alebo stabilizáciu po dosiahnutí rekordných úrovní v predchádzajúcej seanse. Investori reagujú na silné technologické výsledky vrátane Apple a robustnú výsledkovú sezónu. Po úvodných ziskoch US100 klesá oproti včerajším historickým maximám.
- Zlato: Pri drahom kove pozorujeme výrazné cenové poklesy. Obchoduje sa okolo 4565 USD za uncu a stráca približne 1,2 % hodnoty.
- Ropa: Ceny ropy v prvej fáze seansy rástli, ale po 12:00 SEČ pozorujeme jasné popretie predchádzajúcich pohybov. WTI stráca približne 0,1 %, zatiaľ čo Brent rastie o menej než 0,05 %. Včerajšie silné nárasty súviseli s tokmi na konci mesiaca a uzatváraním júnového futures kontraktu na ropu Brent, ktorý sa prispôsoboval cenám kótovaným na fyzickom trhu.
- Kakao: Ceny ustupujú po včerajšom silnom raste. Bez započítania nedávneho rolovania futures dosiahli ceny najvyššie úrovne od polovice februára.
- Bitcoin posilňuje o viac než 1 % a dosiahol úroveň 77 000 USD.
- Dôležité ekonomické dáta z USA: Dnes o 16:00 bude zverejnený americký index ISM vo výrobe. Očakáva sa odraz na úroveň 53,1 bodu oproti predchádzajúcej hodnote 52,3 bodu. Stojí za zmienku, že cenový subindex by mal vzrásť na 80 bodov, čo by bolo prvýkrát od polovice roka 2022, keď túto úroveň prekonal.
Podľa informácií mala BoJ včera na trhu nakúpiť 5,4 bil. JPY. Zdroj: Bloomberg Finance LP
USDJPY sa nachádza nad SMA 200, ktorá by mala byť považovaná za kľúčovú podporu. Zdroj: xStation5
Graf dňa: Intervencia na jene? Tokio vyzýva špekulantov (01.05.2026)
